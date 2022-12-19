Suha Kocaoğlu Kupası Fotoğraf Yarışması Ödülleri dağıtıldı

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Türkiye’nin çeşitli illerinden 75 yarışmacının katıldığı Suha Kocaoğlu Kupası’nda 10 yarışmacı ödül kazandı.

KASK Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Duygu N. Kaşıkcı açılış konuşmasında, Suha Kocaoğlu Kupasına gösterilen ilgiden dolayı fotoğrafçılara ve ödül törenine katılan fotoğraf dostlarına teşekkür etti.

Dereceye giren fotoğrafların sunumu sonrası birinci, ikinci turları geçen ve kupayı alan fotoğrafçılara ödülleri takdim edildi.

Kupa törenine Suha Kocaoğlu’nun ailesi, Eski Sağlık Bakanı Kazım Dinç, Yahya Kaptan Mahalle Muhtarı Ahmet Mirzaoğlu, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, KBB Sivil Toplum Merkezi koordinatörü Sinan Yıldırım, KOÜ GSF Fotoğraf Bölümü Başkanı Doç Dr. M. Çağatay Göktan, Gölcük Fotoğraf ve Sinema Derneği Başkanı İsmail İkiz, İZSANDER Başkanı Levent Bahadır, Kandıra Lisesi Mezunları Dernek Başkanı Aygün Aynagöz, Kocaeli Kent Konseyi Emekli Meclisi Başkanı Abdurrahman Yılmaz , KOÜ Dr.Öğretim Üyesi İlbeyi Kılavuz, Yazar Gani Yurtsever ve çok sayıda Sanatsever Katıldı.

Yarışmada Ödül alan Fotoğrafçılar;

1.Turu Geçen Fotoğrafçılar; Arif Miletli, Aycan Aydoğan, Ayşe Serap Deniz, Fatma Salt, Hakan Altuntaş, Hasan Koca, Kenan Demir

2. Turu Geçen yarışmacılar; Çağrı İşbilir, İbrahim Kaya

3.Tur Ve Kupa Alan Yarışmacı; Orhan Kartal