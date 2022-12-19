‘Esnaflar Gölcük'ü terketme noktasına gelmiştir’

‘İnanıyoruz ki bu yanlış karar mahkemeden dönecek’

Başkan Gürel, ‘İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na yapılan hukuki bir karar değil siyasi bir karardır. Mağdur olmasının bir göstergesi de İstanbul da gerçekleştirilen mitingdir. Halkın iradesi, Milli İrade Halkın Kararına sahip çıkma mitingimizde bütün Liderlerinde hitap ettiği şekilde hukuka aykırı olan bu yargılama tamamen Siyasi bir yargılama olduğu ortadadır. Bizler inanıyoruz ki bu yanlış karar istinaf mahkemesinde son bulacaktır.’

‘Planlama daha iyi yapılmalıydı’

Gürel, ‘Kentsel Dönüşüm sürecinde görülmektedir ki; her türlü olumsuzluğa rağmen hak sahipleri boynu bükük bir şekilde ev ve işyerlerini boşaltmaya, terk etmeye başlamışlardır. Hak sahipleri bu süreçte adeta yalnızlaştırılmış, kaderlerine terk edilmiştir. Tabi ki Gölcük için faydalı ve güzel olacağına inandığımız Kentsel Dönüşüm Projesi’nin bir sonucu olacaktır. Fakat bu kış günlerinde hak sahibi vatandaşlarımıza ‘Başınızın çaresine bakın’ denmesi ve mağduriyete düşmeleri yetkililerce izlenmektedir. Bu durum göstermektedir ki; birçok esnafımızın Gölcük’teki esnaf hayatı bitme noktasına gelmiş, yeterli işyerlerinin olmamasından dolayı kenti terk etme noktasına gelmişlerdir. Esnaflarımız komşu ilçelere giderek, ticari hayatlarını sürdürme noktasına gelmiştir. Bu da Gölcük’ün ekonomisine büyük bir sıkıntı yaşatacaktır. Bu konuda çok büyük emek veren ve zaman harcayan Belediye Başkanının mağduriyetler yaşanmaması için alt yapı çalışmalarını hazır tutmalıydı ve bununla ilgili çalışmaları her koldan yapması gerekirdi. Bu söylemlerimin Kentsel Dönüşüm Projesi’ne karşı olduğumuz anlamını taşımamaktadır. Bizim söylememiz hem ilçemizin kalkınması hem de esnafımızın mağdur olmamalarıdır. İş yerleri konusunda Çarşıdaki kapalı otoparklar nasıl depremden sonra geçici işyerleri olarak kullandırıldıysa, Kentsel Dönüşüm alanında kalan esnaflara da bu şekilde geçici işyerleri hazırlanıp, kullandırmalıydı. ‘Sanayi bölgesini kullanabilirsiniz’ demek kolay ama süre ve işyeri yapımının hak sahibine bırakılması ayrı mağduriyet getireceğinden işyeri sahipleri buna yeltenmemiştir. Aslında yapılması gereken daha önce yapılan Denizevler ve Yeni Sanayi Sitesi dönüşümlerinde olduğu gibi önce binalar yapılıp, hak sahipleri yerlerinden edilmeden esnaf ve vatandaşlar yerlerine kavuşturulmalıydı. Bizim söylemek istediğimiz bu’ ifadelerini kullandı.

‘Kavaklı Mahallesi ne yazık ki kaderine terk edilmiş durumda’

Kavaklı Mahallesi’nde yaşanan şikayeti dile getiren Başkan Gürel, ‘Bununla birlikte Kavaklı Mahallesi sakinlerinin bir şikayeti var. Kavaklı’da terk edilmiş binalarda vatandaşların tepkisiyle ortaya çıkarılan uyuşturucu kullanımı ve fuhuş olduğu iddia edilmektedir. Buradaki binaların ya yıkılması ya da gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Gölcük’ün Merkezin denizle buluştuğu tek nokta an Kavaklı Mahallesi ne yazık ki kaderine terk edilmiş durumda. O bölgede terk edilmiş metruk binalarda bu türlü duyumları almaktayız. Gerekli güvenlik önlemleri mutlaka alınmalı. Çünkü mahalle sakinleri tedirgin olmuş durumda’ diyerek açıklamalarını tamamladı.