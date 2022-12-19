FETÖ şüphelisi soruların nasıl verildiğini anlattı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan gözaltına alınan şüpheli E.K. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk oldu. E.K. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. E.K. ifadesinde soruların deneme yoluyla verildiğini sınavdan sonra soruları verdiklerini söylerken soruların verildiğini ailelerine bile söylememesi konusunda uyarıldığını iddia etti.

İlkokul öğretmeni yönlendirmiş

E.K. ifadesinde “İlkokulda bir öğretmenim tarafından okuldaki derslerimin iyi olması sebebiyle bu yapının dershanesine yönlendirildim ve dershanenin sınavına girdim. Sınavı kazanarak bu dershanede ücret ödemeden eğitim almaya başladım. 2 yıl boyunca beni başka bir etkinliği götürmediler. Ancak sonra beni Sultanbeyli’de bir eve 2 arkadaşımla birlikte götürdüler. Burada üniversite öğrencisi olduğu söyleyen 2 kişi vardı. Burada derslerimize yardımcı oldular ve bize askeri liseye gitmemiz gerektiğini ve orada bizim gibi insanların olması gerektiğini yanlış insanların olmaması gerektiğini söylediler. Arkadaşlarımızdan birisi askeri okulu kabul etmediği için evden uzaklaştırıldı. Biz devam ettik.

“Fetullah Gülen’in videolarını izletirdi”

2012 yılında askeri lise sınavlarına girdiğini belirten E.K. “Burada sorulan soruların bize çözdürdükleri deneme sınavı ile aynı olduğunu fark ettim. Sınavdan sonra bizi bir odaya çekerek bize soruları verdiklerini ve bunu ailemizle bile paylaşmamamız gerektiğini söylediler. Ardından askeri liseye başlayınca bizi başka bir yapı mensubu ile tanıştırıp bundan sonra onunla sohbet edeceğimizi söylediler. Biz sonra onunla görüşmeye başladık. Hafta sonları buluşurduk bize Risalei Nur okuyup Fetullah Gülen’in videolarını izletirdi.17-25 Aralık süreci olunca ailem beni göndermedi. Bunun üzerine evimize gelip ailemle görüştüler. Ancak ailem tartışıp evden gönderdi. Okuldan ayrılmak istedim ancak tazminat sebebiyle ayrılamadım.

“Ailem bu sebepten Kocaeli’ye taşındı”

Diğer arkadaşının okuldan ayrıldığını belirten E.K. “Beni başka biriyle tanıştırdılar sonrasında onun da benim yapımda ve devlet karşıtı biri olduğunu anlayınca 2014 yılında bu yapıyla tamamen bağlantımı kestim hatta ailem bu sebepten Kocaeli’ye taşındı” dedi.