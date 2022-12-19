19 Ara 2022 - 13:50- Gündem G: 19 Ara 2022 - 13:53

Acil kan aranıyor

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde ameliyata girecek olan  Naci Tamyüksel adlı hastaya acil AB Rh Pozitif (+) kan gerekmektedir.

Acil kan aranıyor mask
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Kan verebilecekler Kızılay Kan Merkezine hasta adı ile başvurmaları rica olunur. İletişim Gülsüm Umur 05326104564

19 Ara 2022 - 13:50 - Gündem

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