19 Ara 2022 - 13:55- Sağlık G: 19 Ara 2022 - 13:58

Böbrek tümörü ameliyat için geldi

Bir süre önce kendisine börek tümörü teşhisi konulan hasta, ameliyat olmak için Eskişehir’den Atakent Cihan Hastanesi’ne geldi. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Çetin Yeşilli ve Prof. Dr. Kürşat Çeçen tarafından ameliyat edilen hasta sağlıkla taburcu edildi.
Böbrek tümörü ameliyat için geldi mask
Haber albümü için resme tıklayın

Eskişehir’de yaşayan 37 yaşındaki erkek hasta, halsizlik, kilo kaybı ve idrarda kan şikayetleri ile hastaneye başvurdu. Gerçekleştirilen tetkik ve değerlendirmelerin ardından sol böbreğinde 23 milimetre çapında tümör olduğu tespit edildi ve ameliyat olması önerildi. Daha sonra hekim ve sağlık kuruluşu arayışına gire hasta, Atakent Cihan Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Çetin Yeşilli’ye başvurdu. Burada tekrar muayene edilerek ameliyat tarihi kesinleştirildi.

Gerekli tüm tetkiklerin ardından Doç. Dr. Çetin Yeşilli ve Prof. Dr. Kürşat Çeçen tarafından ameliyata alınan hasta, başarıyla opere edildi. “Laparoskopik (kapalı cerrahi ile) parsiyel nefrektomi” ameliyatı yapılan hastanın sol böbreğinde bulunan tümör tamamen temizlendi.

3 günlük yatışın ardından genel sağlık durumunun iyi olduğuna karar verilen hasta, şifa ile taburcu edildi.
# karar, sağlık

19 Ara 2022 - 13:55 - Sağlık

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.972.569 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
“Babalar doğum eğitimi almalı” mask
“Babalar doğum eğitimi almalı”
Kocaeli'de 19 bin 445 hayvan kayıt altına alındı mask
Kocaeli'de 19 bin 445 hayvan kayıt altına alındı
Prof. Dr. Hüseyin Şaşkın için veda töreni düzenlendi mask
Prof. Dr. Hüseyin Şaşkın için veda töreni düzenlendi
Uzm. Dr. Turgut Aytekin, Atakent Cihan Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı mask
Uzm. Dr. Turgut Aytekin, Atakent Cihan Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı
85 yaş üstü yaşlılar için tek doktor uygulaması mask
85 yaş üstü yaşlılar için tek doktor uygulaması
SMA hastası 'SAFA' bebek için kermes mask
SMA hastası 'SAFA' bebek için kermes
Anket Halk Ekmek fabrikası kurulsun mu?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL