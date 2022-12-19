Böbrek tümörü ameliyat için geldi

Eskişehir’de yaşayan 37 yaşındaki erkek hasta, halsizlik, kilo kaybı ve idrarda kan şikayetleri ile hastaneye başvurdu. Gerçekleştirilen tetkik ve değerlendirmelerin ardından sol böbreğinde 23 milimetre çapında tümör olduğu tespit edildi ve ameliyat olması önerildi. Daha sonra hekim ve sağlık kuruluşu arayışına gire hasta, Atakent Cihan Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Çetin Yeşilli’ye başvurdu. Burada tekrar muayene edilerek ameliyat tarihi kesinleştirildi.
Gerekli tüm tetkiklerin ardından Doç. Dr. Çetin Yeşilli ve Prof. Dr. Kürşat Çeçen tarafından ameliyata alınan hasta, başarıyla opere edildi. “Laparoskopik (kapalı cerrahi ile) parsiyel nefrektomi” ameliyatı yapılan hastanın sol böbreğinde bulunan tümör tamamen temizlendi.
3 günlük yatışın ardından genel sağlık durumunun iyi olduğuna karar verilen hasta, şifa ile taburcu edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.