Böbrek tümörü ameliyat için geldi

Eskişehir’de yaşayan 37 yaşındaki erkek hasta, halsizlik, kilo kaybı ve idrarda kan şikayetleri ile hastaneye başvurdu. Gerçekleştirilen tetkik ve değerlendirmelerin ardından sol böbreğinde 23 milimetre çapında tümör olduğu tespit edildi ve ameliyat olması önerildi. Daha sonra hekim ve sağlık kuruluşu arayışına gire hasta, Atakent Cihan Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Çetin Yeşilli’ye başvurdu. Burada tekrar muayene edilerek ameliyat tarihi kesinleştirildi.

Gerekli tüm tetkiklerin ardından Doç. Dr. Çetin Yeşilli ve Prof. Dr. Kürşat Çeçen tarafından ameliyata alınan hasta, başarıyla opere edildi. “Laparoskopik (kapalı cerrahi ile) parsiyel nefrektomi” ameliyatı yapılan hastanın sol böbreğinde bulunan tümör tamamen temizlendi.

3 günlük yatışın ardından genel sağlık durumunun iyi olduğuna karar verilen hasta, şifa ile taburcu edildi.