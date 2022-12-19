19 Ara 2022 - 13:58- Eğitim G: 19 Ara 2022 - 14:03

Körfezim şampiyonları ile gurur duyuyor

Körfezim Eğitim Kurumları satranç ve tenis dallarında madalyalar kazanan öğrencilerini başarı belgesi vererek ödüllendirdi.
Körfezim şampiyonları ile gurur duyuyor mask
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10.12.2022 ve 11.12.2022 tarihlerinde Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda yapılan Kocaeli Satranç Turnuvası Küçükler Kategorisi’nde 11 yaş Kız Grubu’nda birinci olan Ela Alya Yıldırım, dördüncü olan Ayşem Deniz Ayvaz ve onikinci olan Kıvanç Efe Nefesoğlu, 9 Yaş Kategorisi’nde birinci olan Beren Çetin ve onaltıncı olan Kadir Rüzgar Gümüş ile Körfezim Okulu’nda düzenlenen törenle tebrik edildi.

Ayrıca 8-12 Aralık 2022 tarihlerinde İstanbul Global Tenis Klübü’nde yapılan 14 Yaş Haftasonu Turnuvası’nda Kızlar Kategorisi’nde birincilik madalyası alan Körfezim öğrencisi Defne Akçay da başarı belgesini aldı.

Öğrencilerinin her yönlü yetişmelerinden duydukları memnuniyeti aktaran Körfezim Eğitim Kurumları idarecileri, öğrencilerini kutlarken onlara her koşulda destek olan ailelerini ve antrenörlerini de tebrik etti.

# Deniz, eğitim, polis

19 Ara 2022 - 13:58 - Eğitim

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