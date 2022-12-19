Vatandaş yeni yıla kuruyemişsiz girecek!

2022 yılının son çeyreğinde kuruyemiş fiyatları yüzde yüz oranında arttı. Geçtiğimiz yıl 69 liraya satılan antep fıstığı bu yıl fiyatını 300 liraya kadar yükseltti. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte kuruyemiş alışverişi yapan vatandaşlar fiyatlar karşısında isyan etti. Dolar bazında her geçen gün kademe kademe fiyatını arttıran kuruyemiş ve çerez fiyatları aldı başını gitti. İzmit’te bir süredir esnaflık yapan kuruyemişçi Güney Yılmaz Gazetemize özel değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, “Tuzlu fıstık 30 liradan 65 liraya Ceviz içi 80 liradan 200 liraya Antep fıstığı 69 liradan 300 liraya Çekirdek 20 liradan 45 liraya Türk kahvesi 80 liradan 190 liraya Badem 120 liradan 220 liraya yükseldi. Kuru yemiş fiyatları geçtiğimiz yıla oranla yüzde yüz arttı. Dolar yükseldikçe fiyatlar artmaya devam edecek. Vatandaşlar sürekli şikayet ediyor ama bizim de elimizden bir şey gelmiyor, yeni yılda yine zam gelecek” dedi.
İŞTE FİYATLAR
Tuzlu leblebi 65 TL
Tuzlu fındık 180 TL
Ballı fındık 53 TL
Tuzlu fıstık 65 TL
Kavrulmuş badem 195 TL
Keçi boynuzu 49 TL
Mısır 28 TL
Beni bon 60 TL
Çikolatalı leblebi 60 TL
Badem şekeri 55 TL
Tunus hurması 40 TL
İran hurması 45 TL
Kuru üzüm 50 TL
Beyaz leblebi 50 TL
Leblebi Şekerli 50 TL
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.