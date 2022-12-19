Vatandaş yeni yıla kuruyemişsiz girecek!

2022 yılının son çeyreğinde kuruyemiş fiyatları yüzde yüz oranında arttı. Geçtiğimiz yıl 69 liraya satılan antep fıstığı bu yıl fiyatını 300 liraya kadar yükseltti. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte kuruyemiş alışverişi yapan vatandaşlar fiyatlar karşısında isyan etti. Dolar bazında her geçen gün kademe kademe fiyatını arttıran kuruyemiş ve çerez fiyatları aldı başını gitti. İzmit’te bir süredir esnaflık yapan kuruyemişçi Güney Yılmaz Gazetemize özel değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, “Tuzlu fıstık 30 liradan 65 liraya Ceviz içi 80 liradan 200 liraya Antep fıstığı 69 liradan 300 liraya Çekirdek 20 liradan 45 liraya Türk kahvesi 80 liradan 190 liraya Badem 120 liradan 220 liraya yükseldi. Kuru yemiş fiyatları geçtiğimiz yıla oranla yüzde yüz arttı. Dolar yükseldikçe fiyatlar artmaya devam edecek. Vatandaşlar sürekli şikayet ediyor ama bizim de elimizden bir şey gelmiyor, yeni yılda yine zam gelecek” dedi.

İŞTE FİYATLAR

Tuzlu leblebi 65 TL

Tuzlu fındık 180 TL

Ballı fındık 53 TL

Tuzlu fıstık 65 TL

Kavrulmuş badem 195 TL

Keçi boynuzu 49 TL

Mısır 28 TL

Beni bon 60 TL

Çikolatalı leblebi 60 TL

Badem şekeri 55 TL

Tunus hurması 40 TL

İran hurması 45 TL

Kuru üzüm 50 TL

Beyaz leblebi 50 TL

Leblebi Şekerli 50 TL