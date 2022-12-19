Fotoğraf Kağıdı Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Fotoğrafların basıldığı özel bir kâğıt çeşidi olan fotoğraf kağıdı çeşitleri arasında seçim yaparken birçok unsura dikkat etmek gerekir. Basımda kaliteyi ve netliği sağlamak için kaliteli kâğıt seçimi çok önemlidir. Ayrıca kullanılacak yazıcıya, basılacak fotoğrafa ya da kâğıdın boyutuna dikkat ederek seçimler yapılmalıdır.

Fotoğraf kâğıtları A3, A4, A5 ya da A6 gibi farklı boyutlarda veya parlak veya mat gibi seçeneklerde de olabilir. Ayrıca basıma göre rulo ya da yaprak kâğıt seçenekleri de tercih edilebilir. Ancak en önemli seçim kriteri kâğıdın kalitesidir.

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Fotoğraf Kâğıdı Fiyatları Ne Kadardır?

Fotoğraf kâğıtları çeşitlendikçe fotoğraf kâğıdı fiyatları değişir. Kâğıdın boyu, yaprak ya da rulo olması, mat ya da parlak olması fiyatların farklılaşmasına neden olur. Ancak fotoğraf kâğıdı tercihinde bulunurken fiyattan önce kâğıt kalitesine dikkat etmek gerekir. Fotoğrafın basım kalitesi ile kâğıt kalitesi doğru orantılı olduğu unutulmamalıdır.

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