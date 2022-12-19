Engin Koyun: Fırat Gül ile devam edeceğiz

İLK YARI TEK POZİSYON VERDİK

Ankara Demirspor karşısında ilk yarı sezonun en iyi futbolunu sahaya yansıttıklarını ancak ikinci yarıda takımı tanımakta güçlük çektiğini ifade eden Engin Koyun şu şekilde konuştu: İlk yarı sezonun en iyi topunu oynadık. Tek pozisyon verdik ve o da golle sonuçlandı. Soyunma odasına 2-1 önde tamamladık ancak ikinci yarıda sahada apayrı ayrı bir takım vardı.

TARAFTAR VE ŞEHİR İÇİN ÇOK ÜZÜLDÜM

Orta sahamız düştü, değişikliklerle ilgili geç kalındı. Bir birinin kopyası goller yedik ve ne yazık ki mağlup olduk. Taraftarımız maçın başından sonuna kadar takıma olan desteğini hiç kesmedi. 1-0 gerideyken futbolcuları motive etti. Taraftarımız ve şehrimiz adına çok üzüldüm. Bu taraftar bu yenilgiyi hak etmedi. Bu maçın en azından berabere gerekiyordu.

HAKEM FACİASI YAŞANDIK

İkinci yarı çok kötüydük, bunu kabul ediyorum ancak sahada facia bir hakem yönetimi vardı. Elle oynanan pozisyon çok net penaltıydı. Vücuttan giden top işareti yaptı. Ancak kol yukarıda ve çok açık. Gözlemci de rapor etti zaten. İlk yarıda Samed Ali kaleciyle karşı karşıya kalacakken düşürüldü. Net sarı, belki de kırmızı kart ve lehimize serbest vuruş beklerken Samed’in faul yaptığına hükmetti.

NE GEREKİYORSA YAPILACAK

2-2 öncesinde Kubilay’ın pozisyonunda faulü çalmadı, golü yedik. Hemen hemen tüm kararları aleyhimize oldu. Hakeme sığınmıyoruz tabii ki, bizim de yakalanan pozisyonları kaçırmamamız gerekiyordu. Ne olursa olsun bu yenilgi hiç yakışmadı. Bu yenilginin bedelini herkes ödeyecek. Bu kadar gevşeklik, rahatlık olamaz. Ne gerekiyorsa yapılacak. Artık vefa ve duygusallık bitti. Kocaelispor’un armasını taşıyamayanlara teşekkür edeceğiz. Çünkü bu forma çok ağır.

KAMPIMIZ BELEK’TE

Teknik kadro ile ilgili şu anlık bir tasarrufumuz yok. Fırat hocamızdan raporu alacağız, bizim planlarımız var. Kocaelispor büyük bir camia. Kaybedilen bir şey yok, sezon devam ediyor. İyi bir kamp dönemi geçirmeliyiz. Kampımız Belek Kaya Riu Otel’de olacak ve 13 gün sürecek. En az 3 nokta isim alacağız. Bu sayı 4 de olabilir, 5 de olabilir. Konuşulan isimler varsayım. Hiçbir futbolcuyla ön görüşmemiz bile olmadı.