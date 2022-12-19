19 Ara 2022 - 14:53- Spor G: 19 Ara 2022 - 14:56

Kimler gidecek?

Ankara Demirspor’a sahasında mağlup olan Kocaelispor devre arasına moralsiz girdi. Yeşil siyahlılarda gözler yolların ayrılacağı futbolculara çevrildi.

Erdem Övüç
Erdem Övüç Tüm Haberleri
Kimler gidecek? mask
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Kadro matematiğinin iyi yapılmadığı takımda kulübede iş yapacak, değerli futbolcular da devre dışı kaldı. Ankara Demir maçında sadece 2 hamle yapılırken, İsmet, Furkan, Mehmet Taş, Hazarhan, Mehmet Sak, Bedirhan, Yiğitali ve Mesut Can süre bulamadı. Yönetim kurulunun yapacağı toplantıyla konuyla ilgili hafta arasında net bir karara varacağı düşünülüyor.
# Ankara

19 Ara 2022 - 14:53 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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