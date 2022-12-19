Kimler gidecek?

Kadro matematiğinin iyi yapılmadığı takımda kulübede iş yapacak, değerli futbolcular da devre dışı kaldı. Ankara Demir maçında sadece 2 hamle yapılırken, İsmet, Furkan, Mehmet Taş, Hazarhan, Mehmet Sak, Bedirhan, Yiğitali ve Mesut Can süre bulamadı. Yönetim kurulunun yapacağı toplantıyla konuyla ilgili hafta arasında net bir karara varacağı düşünülüyor.