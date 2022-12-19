19 Ara 2022 - 14:55- Spor G: 19 Ara 2022 - 15:11

Belediye Derincespor için zaman daralıyor

3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden ve ilk yarının maçında Karaköprü Belediyespor’a 3-2 mağlup olan Belediye Derincespor’u hayati bir hafta bekliyor. 29 puanla altıncı sırada yer alan Derince ekibini federasyona veren 13 futbolcu için 27 Aralık Salı gününe 1.4 milyon liraya yakın ödeme yapılmazsa futbolculara tek taraflı fesih hakkı doğacak.

Erdem Övüç
Erdem Övüç Tüm Haberleri
Belediye Derincespor için zaman daralıyor mask
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BAYRAM VE ÇAKMAK

Kocaelispor’un pilot takımı olma yolundaki yollar iyice tıkanırken kulübü almak isteyen gruplar da bastırmaya devam ediyor. Gebze’den ve İstanbul’dan  alıcıların yanında ilimizden de kulüp ile ilgili tasarrufu bulunanlar söz konusu. Bu kişilerden ikisi Derince’de uzun yıllardır reklam işleri yapan Yağmur Ajans sahibi Nevzat Bayram ile Derince’de ikamet eden ve an itibariyle Gölcükspor’da antrenörlük Fırat Çakmak. Konu ile ilgili gözler Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’e çevrildi. Kulübü bir an önce doğru temellere oturtmak isteyen ve her geçen gün eleştirilerin odak noktası haline gelen Aygün’ün kulübü doğru ellere teslim etmesi bekleniyor.
# Kocaelispor

19 Ara 2022 - 14:55 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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