Belediye Derincespor için zaman daralıyor

BAYRAM VE ÇAKMAK
Kocaelispor’un pilot takımı olma yolundaki yollar iyice tıkanırken kulübü almak isteyen gruplar da bastırmaya devam ediyor. Gebze’den ve İstanbul’dan alıcıların yanında ilimizden de kulüp ile ilgili tasarrufu bulunanlar söz konusu. Bu kişilerden ikisi Derince’de uzun yıllardır reklam işleri yapan Yağmur Ajans sahibi Nevzat Bayram ile Derince’de ikamet eden ve an itibariyle Gölcükspor’da antrenörlük Fırat Çakmak. Konu ile ilgili gözler Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’e çevrildi. Kulübü bir an önce doğru temellere oturtmak isteyen ve her geçen gün eleştirilerin odak noktası haline gelen Aygün’ün kulübü doğru ellere teslim etmesi bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.