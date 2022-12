Belediye Derincespor için zaman daralıyor

BAYRAM VE ÇAKMAK

Kocaelispor’un pilot takımı olma yolundaki yollar iyice tıkanırken kulübü almak isteyen gruplar da bastırmaya devam ediyor. Gebze’den ve İstanbul’dan alıcıların yanında ilimizden de kulüp ile ilgili tasarrufu bulunanlar söz konusu. Bu kişilerden ikisi Derince’de uzun yıllardır reklam işleri yapan Yağmur Ajans sahibi Nevzat Bayram ile Derince’de ikamet eden ve an itibariyle Gölcükspor’da antrenörlük Fırat Çakmak. Konu ile ilgili gözler Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’e çevrildi. Kulübü bir an önce doğru temellere oturtmak isteyen ve her geçen gün eleştirilerin odak noktası haline gelen Aygün’ün kulübü doğru ellere teslim etmesi bekleniyor.