19 Ara 2022 - 15:13- Asayiş G: 19 Ara 2022 - 15:15

37 yaşındaki esnaf yaşamını yitirdi

Körfez'de yaşayan genç esnaf yaşam mücadelesini kaybetti
37 yaşındaki esnaf yaşamını yitirdi mask
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Körfez, Esentepe Mahallesinde ikamet eden ve uzun yıllardır bilgisayar tamirciliği yapan Hüseyin Şahin(37) nefes darlığı sebebiyle muayeneye gitti hastanede akciğer rahatsızlığı olduğunu öğrendi. Yoğun bakıma alınan Şahin yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Hüseyin Şahin Esentepe Mahallesi Ulu Camii'nde kılınacak olan cenaze namazı sonrasında İlimtepe Belen Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

19 Ara 2022 - 15:13 - Asayiş

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