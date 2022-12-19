19 Ara 2022 - 16:07- Ekonomi G: 19 Ara 2022 - 16:13

Kocaeli Kahveciler Odası LOKMA DAĞITACAK

Kocaeli Kahveciler Odası, 23 Aralık'ta İzmit Fevziye Camii'nde Cuma namazını müteakip lokma dağıtacak.

Kocaeli Kahveciler Odası LOKMA DAĞITACAK mask
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Oda Başkanı Erdoğan Göçer, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Esnaf ve Sanatkar İşleri Şube Müdürlüğü ile birlikte düzenleyecekleri; tüm şehitlerimize, vefat etmiş tüm üyelerin ruhuna Kuran tilavetinin yapılacağı ve lokma dağıtılacak etkinliğe, tüm üyeleri ve ailelerini davet etti.
# Büyükşehir Belediyesi

19 Ara 2022 - 16:07 - Ekonomi

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