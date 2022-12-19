Kocaeli Kahveciler Odası LOKMA DAĞITACAK

Oda Başkanı Erdoğan Göçer, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Esnaf ve Sanatkar İşleri Şube Müdürlüğü ile birlikte düzenleyecekleri; tüm şehitlerimize, vefat etmiş tüm üyelerin ruhuna Kuran tilavetinin yapılacağı ve lokma dağıtılacak etkinliğe, tüm üyeleri ve ailelerini davet etti.