Naci Kazak’ın baba acısı

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Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yaklaşık üç haftadır kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan Nadir Kazak’ın bu sabah vefat ettiği bildirildi. Kazak’ın cenazesi, Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi Hz. Ali Camii’nde, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Belen Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz…