Naci Kazak’ın baba acısı

Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yaklaşık üç haftadır kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan Nadir Kazak’ın bu sabah vefat ettiği bildirildi. Kazak’ın cenazesi, Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi Hz. Ali Camii’nde, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Belen Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz…
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.