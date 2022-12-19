KSO 15’inci ödül töreni bu akşam yapıldı!

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) tarafından, başarılı sanayi kuruluşlarının ödüllendirilmesi ve tanıtımlarına katkı sağlanması amacıyla bu yıl 15’inci düzenlenen "Sektörel Performans Değerlendirme" ödül töreni, bu akşam Başiskele’deki Wellborn Otel’de yapıldı. Törende 2 büyük ödül olmak üzere 14 sektörde 23 firmanın temsilcilerine ödül verildi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek, KOÜ Rektörü Nuh Zafer Cantürk, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın, KOTO Meclis Başkanı Hüseyin Gezer, KOTO Başkanı Necmi Bulut, DTO Başkanı Vedat Doğusel, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu ve ödül alan firmaların temsilcileri katıldı.

“ TÜRKİYE’DE BİRİNCİ LİMAN KENTİYİZ”

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu: “ Avrupa’da yedinci Türkiye’de de birinci liman kentiyiz. İlimizde 84 tane işletme ilk 500’tedir. Kocaeli 92 milyar dolarlık dış ticaret hali ile bir ülke olsa 32’inci bir ülke oluyor. En önemli özelliklerimizden bir tanesi geçen yıl 110 milyar TL’lik vergi topladık. Bugün bir araya gelmemize neden olan ödül törenimizin bu yıl 15’incisini yapıyoruz. Bu kadar verimlilik istihdam finansal sonuçlar ve dış ticaret ilimizde 28 yıldır veriyoruz. Organizasyonumuza katılan tüm firmalara teşekkür ediyorum” dedi.

“MARMARA’DA VİZYON VAR”

TBMM eski Başkanı Rıfat Hisarcıoğlu: “Öncelikle iki hayırlı iş için buradayız. Her sene neredeyse adet haline geldi. Çok doğru bir iş yapılıyor. Bunlarla gurur duyuyorum. Kocaeli bizlere moral veriyor. Burada Kocaeli’de ve Marmara bölgesinde vizyon var. Ödül alacak tüm kardeşlerimi kutluyorum. Bizler isteriz ki iş insanları olarak alacağımızı bir an önce almak. Sayın başkanımız daha iyi ifade eder yaklaşık dört yıldır alacak davaları sürüyordu. İtiraf olduğu zaman dahi ocakları çözüyordu. Batı bunu kendine göre şekillendirdi. Biz Bakanımızdan bunu istiyoruz dedik ve teşekkür ediyorum çalışmaları yürüttüler. Türk iş dünyası adına çok teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

ÇEVRE SORUNLARI İÇİN DESTEK İSTEDİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın: “Öncelikle sizleri tebrik ediyorum. Bizim gündemimizde de sizin ihtiyaç duyduğunuz alt yapılar var. Yollar, köprüler var. Kocaeli’de günde 200 bin kamyonun hareket ettiği bir trafiğe sahip. Lojistiği çözmeden trafiği çözmek imkansız. Ayrılıkta azap birlikte rahmet vardır. Uyum içerisinde çalışan bir iş dünyası olduğunda daha başarılı olunuyor. İş dünyasının işini kolaylaştırmak için biz hazırız. İş dünyasının önün açılması en önemli görevimiz. Ben de sizlerden kent gündemine dair destek bekliyorum. Özellikle gri su çözümümüze sahip çıkmanızı bekliyorum. Kocaeli’de 41 milyon metreküplük gri su hacmimiz var. Tamamının alınması mümkün değil ama belli başlı çözümlerimizi yaygınlaştırdığımızda şehri, geleceğin risklerine karşı beraber yöneteceğiz. Çevre sorunlarına karşı beraber hareket etmek için destek bekliyorum. Bu memleketin popülizm olmaması için bizlere sahip çıkmanızı rica ediyorum” dedi.

“UMUTSUZLUĞUN KİMSEYE FAYDASI YOK”

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz: İş insanlarımızın göstermiş olduğu gayret pandemiden sonra daha da artmıştır. TOGG açılışında göz yaşlarımıza hakim olamadık. Böylesine büyük değişim ve dönüşümlerin olduğu dönemler genelde büyük resme bakılamadığı dönemlerdir. Umutsuzluğun hiç kimseye bir faydası yok. Elbette eksiklerimiz var ama yarına dair inancımız var. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.

“İHTİLAFSIZ BİR TÜRKİYE TERCİH EDERİZ”

Ödül töreninden önce Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi açılışında konuşan TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek: “Bu arabuluculuk yöntemi için aslında geç kalındı. Biliriz ki dağ başına kış gelir insan başına da iş gelir. Yaşadığımız dünyada artık davalarla sorunları çözmenin ne kadar maliyetli olduğu bir sonuç var. Yargı ne kadar gayret ederse etsin taraflardan biri memnun değildir. Bütün gelişmiş ülkeler iş barışına katkı sağlayarak arabuluculuk ve tahkimi gündeme getirdi. İnşallah ihtilafsız bir Türkiye tercih ederiz. Bu yolda çözüm sağlanabilirse güzel sonuçlar elde edebiliriz” ifadelerine yer verdi.

ÖDÜL ALAN FİRMALAR

Montel Mobilya

Ertuğ Reklam

Samm Teknoloji,

Asis Otomasyon

Nuh Çimento

Limaş Liman

Sima Dış Ticaret

Kocaeli Kaya Otomotiv

Bimbo QSR

Aromsa Besin

Petroyağ ve kimyasallar

İmren Plastik

Pimtaş Plastik

SVR Sever Makine

Hidropar

Telfom Kelepçe

Galva Metal

Malva Kozmetik

Polisan

Üçel Kauçuk

Anadolu Isuzu

Altaş Alüminyum

Belgin Madeni Yağlar