KSO 15’inci ödül töreni yapıldı!

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) tarafından, başarılı sanayi kuruluşlarının ödüllendirilmesi ve tanıtımlarına katkı sağlanması amacıyla bu yıl 15’inci düzenlenen "Sektörel Performans Değerlendirme" ödül töreni, Başiskele’deki Wellborn Otel’de yapıldı. Törende 2 büyük ödül olmak üzere 14 sektörde 23 firmanın temsilcilerine ödül verildi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek, KOÜ Rektörü Nuh Zafer Cantürk, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın, KOTO Meclis Başkanı Hüseyin Gezer, KOTO Başkanı Necmi Bulut, DTO Başkanı Vedat Doğusel, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu ve ödül alan firmaların temsilcileri katıldı.

“ TÜRKİYE’DE BİRİNCİ LİMAN KENTİYİZ”

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu: “ Avrupa’da yedinci Türkiye’de de birinci liman kentiyiz. İlimizde 84 tane işletme ilk 500’tedir. Kocaeli 92 milyar dolarlık dış ticaret hali ile bir ülke olsa 32’inci bir ülke oluyor. En önemli özelliklerimizden bir tanesi geçen yıl 110 milyar TL’lik vergi topladık. Bugün bir araya gelmemize neden olan ödül törenimizin bu yıl 15’incisini yapıyoruz. Bu kadar verimlilik istihdam finansal sonuçlar ve dış ticaret ilimizde 28 yıldır veriyoruz. Organizasyonumuza katılan tüm firmalara teşekkür ediyorum” dedi.

“MARMARA’DA VİZYON VAR”

TBMM eski Başkanı Rıfat Hisarcıoğlu: “Öncelikle iki hayırlı iş için buradayız. Her sene neredeyse adet haline geldi. Çok doğru bir iş yapılıyor. Bunlarla gurur duyuyorum. Kocaeli bizlere moral veriyor. Burada Kocaeli’de ve Marmara bölgesinde vizyon var. Ödül alacak tüm kardeşlerimi kutluyorum. Bizler isteriz ki iş insanları olarak alacağımızı bir an önce almak. Sayın başkanımız daha iyi ifade eder yaklaşık dört yıldır alacak davaları sürüyordu. İtiraf olduğu zaman dahi ocakları çözüyordu. Batı bunu kendine göre şekillendirdi. Biz Bakanımızdan bunu istiyoruz dedik ve teşekkür ediyorum çalışmaları yürüttüler. Türk iş dünyası adına çok teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

ÇEVRE SORUNLARI İÇİN DESTEK İSTEDİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın: “Öncelikle sizleri tebrik ediyorum. Bizim gündemimizde de sizin ihtiyaç duyduğunuz alt yapılar var. Yollar, köprüler var. Kocaeli’de günde 200 bin kamyonun hareket ettiği bir trafiğe sahip. Lojistiği çözmeden trafiği çözmek imkansız. Ayrılıkta azap birlikte rahmet vardır. Uyum içerisinde çalışan bir iş dünyası olduğunda daha başarılı olunuyor. İş dünyasının işini kolaylaştırmak için biz hazırız. İş dünyasının önün açılması en önemli görevimiz. Ben de sizlerden kent gündemine dair destek bekliyorum. Özellikle gri su çözümümüze sahip çıkmanızı bekliyorum. Kocaeli’de 41 milyon metreküplük gri su hacmimiz var. Tamamının alınması mümkün değil ama belli başlı çözümlerimizi yaygınlaştırdığımızda şehri, geleceğin risklerine karşı beraber yöneteceğiz. Çevre sorunlarına karşı beraber hareket etmek için destek bekliyorum. Bu memleketin popülizm olmaması için bizlere sahip çıkmanızı rica ediyorum” dedi.

“UMUTSUZLUĞUN KİMSEYE FAYDASI YOK”

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz: İş insanlarımızın göstermiş olduğu gayret pandemiden sonra daha da artmıştır. TOGG açılışında göz yaşlarımıza hakim olamadık. Böylesine büyük değişim ve dönüşümlerin olduğu dönemler genelde büyük resme bakılamadığı dönemlerdir. Umutsuzluğun hiç kimseye bir faydası yok. Elbette eksiklerimiz var ama yarına dair inancımız var. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.

“İHTİLAFSIZ BİR TÜRKİYE TERCİH EDERİZ”

Ödül töreninden önce Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi açılışında konuşan TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek: “Bu arabuluculuk yöntemi için aslında geç kalındı. Biliriz ki dağ başına kış gelir insan başına da iş gelir. Yaşadığımız dünyada artık davalarla sorunları çözmenin ne kadar maliyetli olduğu bir sonuç var. Yargı ne kadar gayret ederse etsin taraflardan biri memnun değildir. Bütün gelişmiş ülkeler iş barışına katkı sağlayarak arabuluculuk ve tahkimi gündeme getirdi. İnşallah ihtilafsız bir Türkiye tercih ederiz. Bu yolda çözüm sağlanabilirse güzel sonuçlar elde edebiliriz” ifadelerine yer verdi.

ÖDÜL ALAN FİRMALAR

MONTEL MOBİLYA GENEL MÜDÜRÜ OĞUZHAN TURFANDA KSO YÖNETİM KURULU ÜYESİ ATALAY KAYA'DAN ÖDÜLÜNÜ ALDI

ERTUĞ REKLAM FİRMA CEO'SU SACİT ERTUĞ KOCAELİ İL EMNİYET MÜDÜRÜ VEYSAL TİPİOĞLU'NDAN ÖDÜLÜNÜ ALDI

SAMM TEKNOLOJİ AYŞE AKŞİT BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKANI MEHMET YASİN ÖZLÜ'DEN ÖDÜLÜNÜ ALDI

ASİS OTOMASYON GENEL MÜDÜRÜ YUSUF KAYA BAŞİSKELE KAYMAKAMI NECİP ÇAKMAK'TAN ÖDÜLÜNÜ ALDI

NUH ÇİMENTO YÖNETİM KURULU GENEL MÜDÜRÜ HALİM TEKKEŞ KSO YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÇINAR ULUSOY ALDI

LİMAŞ LİMAN MÜDÜRÜ KÜRŞAT BAL KSO YÖNETİM KURULU ÜYESİ TEKİN URKAN

SİMA DIŞ TİCARET ANANONİM ŞİRKETİ FİRMA GENEL KORDİNATÖRÜ CELALETTİN KIRBOZ KSO YÖNETİM KURULU BAŞKANVEKİLİ KEMAL SARAÇ

KOCAELİ KAYA OTOMATİV YÖNETİM KURULU ÜYESİ MEHMET KAYA KSO YÖNETİM KURU ÜYESİ İRFAN KANIK'TAN ÖDÜLÜNÜ ALDI

BIMBO QSR TURKEY GIDA SANAYİ GENEL MÜDÜRÜ TÜRKER BÜYÜKYILMAZ ÖDÜLÜNÜ KSO YÖNETİM KURULU ÜYESİ MEHMET ALİ KARTAL'DAN ALDI

AROMA BESİN KATKI MADDELERİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MELİS YASA AYTAMAN KÖRFEZ TİCARET ODASI BAŞKANI RECEP ÖZTÜRK'TEN ÖDÜLÜNÜ ALDI

PETROYAĞ VE KİMYASALLARI YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÜNAL SOYSAL KSO YÖNETİM KURULU ÜYESİ BİROL BOZKURT'TAN ÖDÜLÜNÜ ALDI

İMREN PLASTİK SAN GENEL MÜDÜRÜ SABRİ KARATAŞ SAKARYA TİCARET BORSASI YK BAŞKANI MUSTAFA GENÇ'TEN ÖDÜLÜNÜ ALDI

PİMTAŞ PLASTİK YÖNETİM KURULU ÜYESİ EMRE ŞAMİL TAHMAZ VE FİRMA ARGE MÜDÜRÜ ÖZLEM KOZANKURT ÖDÜLÜNÜ YALOVA TSO YK TAHSİN BECAN'DAN ALDIRLAR

SVR SEVER MAKİNE YÖNETİM KURULU BAŞKANI COŞKUN SEVER DÜZCE TSO YK BAŞKANI ERDOĞAN BIYIK'TAN ÖDÜLÜNÜ ALDI

HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ YK BAŞKANI ATIF TUNÇ ÖDÜLÜNÜ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ KOCAELİ KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU BAŞKANI NURCAN BABALIK

TELFORM KELEPÇE VE YAY SAN. CFO'SU MELİS DÜLGER YILMAZ ÖDÜLÜNÜ KOCAELİ CUMHURİYET BAŞSAVCISI FERHAT KAPICI'DAN ALDI

GALVA METAL YÖNETİM KURULU BAŞKANI TOLGA KISACIKOĞLU KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJ ÜNİ. REKTÖRÜ PROF. DR. MUZAFFER ELMAS'TAN ÖDÜLÜNÜ ALDI

MALVA KOZMETİK GENEL MÜDÜRÜ ENVER FERHAN ÖDÜLÜNÜ KOÜ REKTÖRÜ NUH ZAFER CANTÜRK'TEN ALDI

POLİSAN KİMYA GENEL MÜDÜRÜ ÇAĞDAŞ SAYGI TOBB YÖNETİM KURULU BAŞKANI CEMİL ÇİÇEK'TEN ÖDÜLÜNÜ ALDI

ÜÇEL KAUÇUK TAŞIT ARAÇLARI OTOMOTİV YEDEK PARÇA SAN. GENEL MÜDÜRÜ MEHMET MUTLU ÖDÜLÜNÜ TOBB GENEL İDARE KURULU ÜYESİ ŞADAN EREN'DEN ALDI

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV GENEL MÜDÜRÜ TUĞRUL ARIKAN ÖDÜLÜNÜ TOBB YK ÜYESİ TÜRKER ATEŞ'TEN ALDI

KOBİ BÜYÜK ÖDÜLÜNÜ ALTAŞ ALİMÜNYÜM GENEL MÜDÜRÜ TAŞKIN ÖZKAL PROTOKOLDEN ALDI.

BELGİN MADENİ YAĞLAR BÜYÜK ÖLÇEKLİ İŞLETME BÜYÜK ÖDÜLÜNÜ FİRMA GENEL MÜDÜRÜ BÜLENT ARASLI ALDI