Çolakoğlu Metalurji’den Çelik Sektörüne Bir Katkı Daha

Türkiye’nin lider yassı çelik üreticisi olan Çolakoğlu Metalurji, 2021 yılı faaliyetlerini değerlendiren GRI onaylı sürdürebilirlik raporunu yayınladı.

Rapor, Çolakoğlu Metalurji’nin yürüttüğü faaliyetlerin sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerini yönetmek adına uyguladığı strateji, sürdürülebilirlik öncelikleri ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na sağladığı katkı ile performans sonuçlarının yer aldığı bir çalışma olma özelliği taşıyor.

GRI Standartları: “Temel” seçeneğine uygun olarak hazırlanan Rapor’un içeriğini oluşturan öncelikli konular, GRI Standartları’nda belirtilen raporlama ilkelerine uygun olarak gerçekleştirilen süreçler sonucunda belirlendi.

Çolakoğlu Metalurji Sürdürülebilirlik Raporu’nun kapsamını, 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 tarihleri arasında firma bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetler oluşturuyor.

Raporun hazırlanmasına ilişkin bir değerlendirme yapan Çolakoğlu Metalurji Genel Müdürü Uğur Dalbeler, tüm dünyayı etkileyen Covid-19 pandemisi ve küresel gelişmelerin, sadece iklim kaynaklı risklerin ve çevresel etkilerinin boyutunu ortaya koymakla kalmadığını belirterek aynı zamanda, iklim krizi ile etkin ve kollektif mücadelenin önemini bir kez daha ve acil olarak işaret ettiğini kaydetti.

Sürdürülebilirlik kavramının ekonomik aktörler için ana akım sorumluluklar arasında en ön sıralara yükseldiğinin altını çizen Dalbeler, çevre ve sosyal ayak izinin ölçümlenmesi ve olası olumsuzlukların kontrol altına alınarak iyileştirilmesinin kilit önemde hedeflere dönüştüğüne işaret etti.

“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR KURUMSAL KAZANIMDIR”

Uğur Dalbeler değerlendirmesinde şu görüşlere yer verdi: “Çolakoğlu Metalurji olarak, sürdürülebilirliği operasyonlarımızın her alanında içselleştirmeyi ve paydaşlarımız için ürettiğimiz ve paylaştığımız katma değeri, sürekli geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bu açıdan hazırlanan sürdürülebilirlik raporumuzu kurumsal bir kazanım olarak değerlendiriyoruz. Çolakoğlu Metalurji olarak, çevresel, sosyal ve ekonomik çıktıları ve etkilerini yönetmeye önem veriyoruz. Bu odağımızın temelinde, paydaşlarımıza olan sorumluluğumuzu sürekli ve dinamik bir yaklaşımla yönetmeyi öngören sürdürülebilirlik yönetimi anlayışımız yer almaktadır. Faaliyetlerimizin ve süreçlerimizin sürdürülebilirlik prensiplerine artan oranda uyumlu hale getirilmesi kadar, stratejilerimizin geliştirilmesi ve gerekli noktalarda güncellenmesi de kilit önceliğimizdir.”

“GELECEĞİN ÇELİĞİNE HAYAT VERİYORUZ”

Dalbeler, “Geleceğin Çeliğine Hayat Veriyoruz” sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında, çevresel ve sosyal faaliyet sonuçlarını ölçümlemek ve paydaşlarının değerlendirmesine sunmak adına raporlama faaliyetlerine devam edeceklerini belirtti.

İklim ve çevre için sorumluluk alma noktasında uygulamalarında verimlilik çalışmalarını ön planda tutmaları gerektiğini kaydeden Uğur Dalbeler sözlerini şöyle tamamladı: “Sürdürülebilirlik alanındaki performansımızı daha da artırmamız gerekiyor. Yaşadığımız çevreyi iyileştirmek için ulusal ve uluslararası alanda kabul gören öncü uygulamaları bünyemize katmayı hedefliyoruz. Bu amacımızı gerçekleştirmek adına çelik endüstrisinin ilk küresel çok paydaşlı girişimi olan Responsible Steel’e üyeliğimizi ilan etmiş bulunuyoruz.”