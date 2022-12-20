20 Ara 2022 - 10:10- Gündem G: 20 Ara 2022 - 10:13

Kocaeli İzmit'te 1424 m² arsa mahkemeden satılık

İlan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kocaeli İzmit'te 1424 m² arsa mahkemeden satılık
Kocaeli İzmit'te 1424 m² arsa mahkemeden satılık mask

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/34 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

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20 Ara 2022 - 10:10 - Gündem

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