127 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor. Kocaeli ve çevre illerde yakalanıp Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen 127 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.