MEB’den velilere farkındalık eğitimi

Milli eğitim Bakanlığının Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Aile Okulu Projesi ilimizde de başlatıldı. Bu kapsamda 21 öğretmen Aile Okulu Eğitici Eğitimi kurslarına katıldı. Bu öğretmenler akabinde bin 639 öğretmene eğitim verdi. Eğitim alan öğretmenler ayrıca 24 bin 397 veliye eğitim verdi. Eğitim; ailelerin ve toplumun sağlığının korunmasına katkı sağlamak, aile içi ilişkiler, ev yönetimi ve çocukların davranış yönetimlerine rehberlik etmenin yanı sıra millî ve manevi değerlerin aileler yoluyla çocuklara aktarılmasını amaçlıyor.

24 BİN VELİYE EĞİTİM

Eğitim programı kapsamında konuşan İl Milli eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, “Kocaeli Millî Eğitim Müdürlüğü olarak kültürel değerler bağlamında aile kurumunun önemine inanmakta ve ‘Eğitim aileden başlar’ sözünü ilke edinerek Bakanlığımızın başlattığı proje kapsamında çalışmalarımıza devam etmekteyiz. İlimizde görev yapan 21 öğretmenimiz Bakanlığımız tarafından açılan Aile Okulu Eğitici Eğitimi kurslarına katılmış ve ilimize döndüklerinde 1.639 öğretmene bu eğitimi vermişlerdir. Eğitim alan öğretmenlerimiz İlimiz halk eğitimi merkezi müdürlükleri aracılığı ile 665 kurs açarak 20 bin 563 kadın, 3834 erkek olmak üzere toplam 24 bin 397 veliye eğitim vermişlerdir. Eğitimlerimiz; aile okulu, ailede ilk yardım, trafik öğreniyorum ve çevre ve iklim değişikliği farkındalık kurs programları olarak açılmaktadır” dedi.

TÜM VELİLERİ KAPSAYACAK

Kurs programları hakkında da bilgi veren Akmanşen, “Özellikle Aile Okulu Kurs Programında; sosyal ve duygusal beceri gelişimi, aile içi iletişim becerileri, akran ilişkileri, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, çatışma ve stres yönetimi, bağımlılık, ahlaki gelişim, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite konularına yer verilmiştir. Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak bireysel öğrenmeyi destekleyici yöntem ve teknikler uygulanmış ve eğitim sürecinde; anlatım, problem çözme, gösterip yaptırma, bireysel çalışma, küçük grup çalışması, soru cevap, örnek olay ve gösteri (demonstrasyon) yöntemleri uygulanmıştır. Aile eğitimlerimizin tüm veliler için kapsayıcı ve erişilebilir hale getirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir” şeklinde konuştu.



