20 Ara 2022 - 15:14- Asayiş G: 20 Ara 2022 - 15:17

HDP'de gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı

Kocaeli'de izinsiz basın açıklaması yapmak istedikleri gerekçesiyle gözaltına alınan HDP'li gruptaki 6 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
HDP'de gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kadıköy'de önceki gün düzenlenen izinsiz gösteri sırasında yaşananları protesto etmek için dün bir araya geldikleri İzmit ilçesindeki Sabri Yalım Parkı'nda gözaltına alınan, aralarında HDP Kocaeli İl Başkanı Aynur Santo'nun da bulunduğu 6 partilinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla salıverildi. Dün, İzmit'te izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen HDP'li gruptaki 6 kişi gözaltına alınmıştı.

20 Ara 2022 - 15:14 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.990.029 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Naci Kazak’ın baba acısı mask
Naci Kazak’ın baba acısı
37 yaşındaki esnaf yaşamını yitirdi mask
37 yaşındaki esnaf yaşamını yitirdi
FETÖ şüphelisi soruların nasıl verildiğini anlattı mask
FETÖ şüphelisi soruların nasıl verildiğini anlattı
Sarıtoprak ailesinin acı günü mask
Sarıtoprak ailesinin acı günü
Komşusu tarafından darpedildi mask
Komşusu tarafından darpedildi
Dolandırıcılıktan 5 yıl hapis cezası alan firari yakalandı mask
Dolandırıcılıktan 5 yıl hapis cezası alan firari yakalandı
Anket Halk Ekmek fabrikası kurulsun mu?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL