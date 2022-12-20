20 Ara 2022 - 15:22- Siyaset G: 20 Ara 2022 - 15:24

Altılı masanın İzmit ilçe başkanları buluştu

Altılı masanın İzmit ilçe başkanları ilk kez bir araya geldi. Kahvaltıda buluşan başkanlar birlik beraberlik mesajları verdi.
Altılı masanın İzmit ilçe başkanları buluştu mask

CHP İlçe Başkanı Hakan Çakar, Demokrat Parti İlçe Başkanı Nuray Macit, Deva Partisi İlçe Başkanı Av. Erdinç Işık, Gelecek Partisi İzmit İlçe Başkanı Ömer Uçar, İYİ Parti İlçe Başkanı Ayşegül Babacan ve Saadet Partisi İlçe Başkan vekili Mehmet Fındıkçı kahvaltıda bir araya geldiler. Toplantıdan sonra yapılan açıklamada, Altılı Masa bileşenleri olarak ilk kez bir araya gelindiğini vurgulanarak, yerel bazda siyasi işbirliği ve koordinasyon açısından çok yararlı geçtiğini belirtildi. Başkanlar, "Altılı masada genel başkanlarımızın çalışmalarını dikkatle izliyor ve destekliyoruz. Bizler tabanda seçime hazırız. Altılı masanın göstereceği Cumhurbaşkanı adayımızın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçileceğine inancımız tamdır" dediler.
# türkiye, chp, İyi Parti

20 Ara 2022 - 15:22 - Siyaset

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Yorumlar

(1)
01

Domra - hay maaşaallah kare tam bir benzemezler karesi olmuş ama olsun ya yerse vatandaş biz isteriz vermesseler zenci

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Aralık 15:52

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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