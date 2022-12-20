Altılı masanın İzmit ilçe başkanları buluştu

CHP İlçe Başkanı Hakan Çakar, Demokrat Parti İlçe Başkanı Nuray Macit, Deva Partisi İlçe Başkanı Av. Erdinç Işık, Gelecek Partisi İzmit İlçe Başkanı Ömer Uçar, İYİ Parti İlçe Başkanı Ayşegül Babacan ve Saadet Partisi İlçe Başkan vekili Mehmet Fındıkçı kahvaltıda bir araya geldiler. Toplantıdan sonra yapılan açıklamada, Altılı Masa bileşenleri olarak ilk kez bir araya gelindiğini vurgulanarak, yerel bazda siyasi işbirliği ve koordinasyon açısından çok yararlı geçtiğini belirtildi. Başkanlar, "Altılı masada genel başkanlarımızın çalışmalarını dikkatle izliyor ve destekliyoruz. Bizler tabanda seçime hazırız. Altılı masanın göstereceği Cumhurbaşkanı adayımızın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçileceğine inancımız tamdır" dediler.