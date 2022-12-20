Kocaeli Bilnet Okullarında Geleneksel Kariyer Günleri

Kocaeli’nin Tepeköy mevkiinde 15 bin metrekarelik bir alanda anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise birimleriyle varlığını sürdüren; kurulduğu günden bu yana gerek lise ve üniversite yerleştirme sınavlarında gerekse birçok proje ve etkinlikte sayısız başarılara imza atmış olan Kocaeli Bilnet Okulları öğrencilerini ilgi duydukları meslekler ile tanıştırmak, onların bu meslekler hakkında bilgi edinmelerini sağlamak, motivasyon, farkındalık ve hedef belirlemelerine yardımcı olmak amacıyla 16 Aralık 2022 tarihinde okul konferans salonunda lise öğrencilerine yönelik Geleneksel Kariyer Günleri etkinliği düzenledi.

Öğrencilerini mesleklerinde birçok başarıya imza atmış, alanında uzman, çağın gerekliliklerinin farkında olan ve öğrencilerine farklı ufuklar açabilecek değerli kariyer sahipleriyle bir araya getirdi.

STOW RAF’ta Mali İşler Direktörü olarak çalışan Özgür GÜLTEKİN Hacettepe Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi’nde MBA yapmıştır.

TÜPRAŞ Genel Müdürlük’te Proses Emniyet Müdürü olarak çalışan Gözde TÜRK EŞKİ, ODTÜ- Kimya Mühendisliği’nden mezun olduktan sonra Koç Üniversitesi’nde MBA daha sonra eğitimini Liverpool Üniversitesinde Risk Engineering bölümüyle tamamlamıştır.

Kocaeli’nin BAŞİSKELE yerleşkesinde bulunan Sevinç Eczanesinin sahibi Ecz. Sevinç ÖNDER Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun olmuştur. Daha sonra eğitimini Anadolu Üniversitesi Farmakoloji bölümü, BAHÇEŞEHİR Üniversitesi Sağlık Yönetimi bölümü BAHÇEŞEHİR Üniversitesi İşletme MBA ve son olarak MEDİPOL Üniversitesi Klinik Eczacılık Ana Bilim Dallarında yüksek lisansını tamamlamıştır.

Konuklarımız interaktif bir şekilde öğrencilerle meslekler hakkında bilgi alış-verişinde bulundu.

Etkinlik sonunda Lise müdür yardımcıları Tülay AYDOĞMUŞ ve Ensar ÖRGÜÇ tarafından katılım belgeleri ve TEMA bağışları konuklarımıza takdim edildi.