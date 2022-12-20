20 Ara 2022 - 15:58- Spor G: 20 Ara 2022 - 16:02

Ümraniyespor turladı

Ümraniyespor, Selçuk İnan yönetiminde ilk maçına çıkan Kasımpaşa'yı kupada 2-1 yenerek son 16 turuna yükseldi.
Ümraniyespor turladı mask
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Kasımpaşa ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda İstanbul’un iki yakasında yer alan takımların kapışmasında gülen Ümraniyespor oldu.

İlk yarısı golsüz geçilen maçta Ümraniyespor ikinci yarıda attığı 2 golle turladı. Kasımpaşa’nın son anlarda kaçırdığı fırsatlar ise taraftarlarına saç-baş yoldurdu!

Ümraniyespor’u kupada son 16 takım arasına taşıyan golleri 59. dakikada penaltıdan Mrsic ve 86’da Metehan kaydetti. Kariyerinde teknik direktör olarak ilk resmi maçına çıkan Selçuk İnan’ı tur için umutlandıran golü ise 88. dakikada Yunus Mallı attı.

Geride kalan dakikalarda ev sahibi takım birçok pozisyona girdi ancak skor değişmedi.

Ümraniyespor, Türkiye Kupası’nda cuma günü çekilecek son 16 kurasına rakibini beklemeye başladı.
# türkiye, takım

20 Ara 2022 - 15:58 - Spor

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