20 Ara 2022 - 16:02- Spor G: 20 Ara 2022 - 16:05

Ankaragücü zorlanmadı

Ankaragücü, 1. Lig ekibi Tuzlaspor'u her iki yarıda attığı gollerle 2-0 yenerek Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.
Ankaragücü zorlanmadı mask
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Ankaragücü ile Tuzlaspor karşı karşıya geldi. Akdeniz Üniversitesi’nde oynanan mücadeleyi Başkent ekibi 2-0 kazandı.

2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya’da kamp yapan MKE Ankaragücü’nün 23 Aralık Cuma günü Spor Toto Süper Lig’de karşılaşacağı Fraport TAV Antalyaspor’un futbol sorumlusu Nuri Şahin de mücadeleyi yardımcılarıyla tribünden izledi.

Ankarügücü’ne turu getiren golleri 7. dakikada Jese ve 55. dakikada Macheda kaydetti. Tuzlaspor’da Nzuzi 90. dakikada kullandığı penaltıda kaleci Bahadır’a takıldı.
# türkiye, Futbol

20 Ara 2022 - 16:02 - Spor

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