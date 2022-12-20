Ankaragücü zorlanmadı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Ankaragücü ile Tuzlaspor karşı karşıya geldi. Akdeniz Üniversitesi’nde oynanan mücadeleyi Başkent ekibi 2-0 kazandı.
2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya’da kamp yapan MKE Ankaragücü’nün 23 Aralık Cuma günü Spor Toto Süper Lig’de karşılaşacağı Fraport TAV Antalyaspor’un futbol sorumlusu Nuri Şahin de mücadeleyi yardımcılarıyla tribünden izledi.
Ankarügücü’ne turu getiren golleri 7. dakikada Jese ve 55. dakikada Macheda kaydetti. Tuzlaspor’da Nzuzi 90. dakikada kullandığı penaltıda kaleci Bahadır’a takıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.