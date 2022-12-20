20 Ara 2022 - 16:11- Spor G: 20 Ara 2022 - 16:14

Hey gidi Soso…O günler hiç unutulur mu?

Gürcistan U-17 Ligi’nde şampiyonu olan Aragvelebi U-17 takımı kampını yapmak üzere şehrimizi tercih etti. 2008-2011 tarihleri arasında Balabanspor ve 2011-2012 sezonunda da Başiskele Belediyespor formaları giyen Gürcü futbolu Soso Tchikaidze'nin teknik direktörlüğünü, Devid Gabisonia Analotikos ve Giorgi Sanadiradze'nin de yardımcı antrenörlüğünü yaptığı Aragvelebi U-17 takımı tüm rakiplerini geçerek Gürcistan şampiyonu olmuştu.

Erdem Övüç
Erdem Övüç Tüm Haberleri
Hey gidi Soso…O günler hiç unutulur mu? mask
Haber albümü için resme tıklayın

VARDOĞAN, BAŞKAN GAGOSHİDZE İLE GÖRÜŞTÜ

Başiskele Belediyespor'dan futbolcusu olan Soso'yu geçtiğimiz ay Yaşar Yıldız ile birlikte Gürcistan'da ziyaret eden Hasan Vardoğan turnuvayı takip etmiş ve futbolcularla ilgili çalışmalar yapmıştı. Vardoğan, Gürcistan'da bulunduğu süre içerisinde Kulüp Başkanı Maia Gagoshidze ile Kocaeli futbolu hakkında görüşüp Kocaeli hakkında da bilgiler verirken takımın kampı için ilimizin seçilmesinde de en büyük etken oldu.

26 ARALIK PAZARTESİ GİDİYORLAR

Gölcük Yalı Evleri'nde konaklayan takım şartları oldukça beğendi. Kocaelispor ve Gölcükspor ile hazırlık maçları da oynayan takım 26 Aralık'a kadar çalışmalarını sürdürecek ve hazırlık maçlarına devam edecek. Kulüp Başkanı Maia Gagoshidze Gölcük Belediyesi Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'e ve kamp boyunca takımı yalnız bırakmayan Hasan Vardoğan'a teşekkür etti. Başkanı Gagoshidze yaz kampı için yine Kocaeli'ye gelmeyi düşündüklerini de sözlerine ekledi.
# takım, Kocaelispor

20 Ara 2022 - 16:11 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.990.029 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kiralıklar neler yaptı? mask
Kiralıklar neler yaptı?
Belediye Derincespor’a sürpriz talip! mask
Belediye Derincespor’a sürpriz talip!
Belediye Derincespor için zaman daralıyor mask
Belediye Derincespor için zaman daralıyor
Kimler gidecek? mask
Kimler gidecek?
Engin Koyun: Fırat Gül ile devam edeceğiz mask
Engin Koyun: Fırat Gül ile devam edeceğiz
Dünya Şampiyonu Yelkencimiz KOÜ’ye geldi mask
Dünya Şampiyonu Yelkencimiz KOÜ’ye geldi
Anket Halk Ekmek fabrikası kurulsun mu?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL