Hey gidi Soso…O günler hiç unutulur mu?

VARDOĞAN, BAŞKAN GAGOSHİDZE İLE GÖRÜŞTÜ
Başiskele Belediyespor'dan futbolcusu olan Soso'yu geçtiğimiz ay Yaşar Yıldız ile birlikte Gürcistan'da ziyaret eden Hasan Vardoğan turnuvayı takip etmiş ve futbolcularla ilgili çalışmalar yapmıştı. Vardoğan, Gürcistan'da bulunduğu süre içerisinde Kulüp Başkanı Maia Gagoshidze ile Kocaeli futbolu hakkında görüşüp Kocaeli hakkında da bilgiler verirken takımın kampı için ilimizin seçilmesinde de en büyük etken oldu.
26 ARALIK PAZARTESİ GİDİYORLAR
Gölcük Yalı Evleri'nde konaklayan takım şartları oldukça beğendi. Kocaelispor ve Gölcükspor ile hazırlık maçları da oynayan takım 26 Aralık'a kadar çalışmalarını sürdürecek ve hazırlık maçlarına devam edecek. Kulüp Başkanı Maia Gagoshidze Gölcük Belediyesi Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'e ve kamp boyunca takımı yalnız bırakmayan Hasan Vardoğan'a teşekkür etti. Başkanı Gagoshidze yaz kampı için yine Kocaeli'ye gelmeyi düşündüklerini de sözlerine ekledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.