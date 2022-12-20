Hey gidi Soso…O günler hiç unutulur mu?

VARDOĞAN, BAŞKAN GAGOSHİDZE İLE GÖRÜŞTÜ

Başiskele Belediyespor'dan futbolcusu olan Soso'yu geçtiğimiz ay Yaşar Yıldız ile birlikte Gürcistan'da ziyaret eden Hasan Vardoğan turnuvayı takip etmiş ve futbolcularla ilgili çalışmalar yapmıştı. Vardoğan, Gürcistan'da bulunduğu süre içerisinde Kulüp Başkanı Maia Gagoshidze ile Kocaeli futbolu hakkında görüşüp Kocaeli hakkında da bilgiler verirken takımın kampı için ilimizin seçilmesinde de en büyük etken oldu.

26 ARALIK PAZARTESİ GİDİYORLAR

Gölcük Yalı Evleri'nde konaklayan takım şartları oldukça beğendi. Kocaelispor ve Gölcükspor ile hazırlık maçları da oynayan takım 26 Aralık'a kadar çalışmalarını sürdürecek ve hazırlık maçlarına devam edecek. Kulüp Başkanı Maia Gagoshidze Gölcük Belediyesi Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'e ve kamp boyunca takımı yalnız bırakmayan Hasan Vardoğan'a teşekkür etti. Başkanı Gagoshidze yaz kampı için yine Kocaeli'ye gelmeyi düşündüklerini de sözlerine ekledi.