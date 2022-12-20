20 Ara 2022 - 16:14- Kültür-Sanat G: 20 Ara 2022 - 16:18

Leyla Hanım 11 Şubat'ta vizyonda

Doğrudan halkın oylarıyla seçilen ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan’ın hayatını konu alan, başrolünü Özge Borak’ın üstlendiği Leyla Hanım belgesel filmi 11 Şubat 2023’te izleyiciyle buluşacak.
Leyla Hanım 11 Şubat'ta vizyonda mask
Haber albümü için resme tıklayın

Leyla Atakan’ın hayatını anlatan ‘Leyla Hanım’ belgesel filmi galaya hazırlanıyor. İzmit Belediyesi katkılarıyla hazırlanan, doğrudan halkın oylarıyla seçilen ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan’ın hayatını anlatan ‘Leyla Hanım’ belgesel filmi, 11 Şubat 2023’te izleyiciyle buluşacak. Mayıs ayında çekimleri tamamlandıktan sonra birçok film festivalinden ödül alan Leyla Hanım belgesel filminin ilk gösterimi için özel sahneler çekildi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de Kartepe’de kurulan film setine giderek, tüm gün çekimleri takip etti.

“Leyla Atakan’ı bu filmle yeni nesillere daha iyi anlatabileceğimizi düşünüyorum”
Başkan Hürriyet, “Verdiğimiz emekler karşılığını buluyor. Efsane isim Leyla Atakan’ı bu filmle yeni nesillere daha iyi anlatabileceğimizi düşünüyorum. Filmimiz festival yolculuğunu da oldukça başarılı geçirdi. Birçok festivalden ödüller aldık. Galamızı 11 Şubat 2023’te yapacağız, Leyla Hanım filmimizin vatandaşlarla buluşacağı günü heyecanla bekliyoruz” dedi.
# Kadın, Kartepe, İzmit belediyesi, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet

20 Ara 2022 - 16:14 - Kültür-Sanat

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.990.029 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yazar Beyhan Budak: "Çocuklarımız hayatın zorluklarına alışarak büyümelidir" mask
Yazar Beyhan Budak: "Çocuklarımız hayatın zorluklarına alışarak büyümelidir"
Kampüste Bi’Mola günleri başlıyor mask
Kampüste Bi’Mola günleri başlıyor
Özge Borak Leyla Hanım'ı anlattı mask
Özge Borak Leyla Hanım'ı anlattı
Suha Kocaoğlu Kupası Fotoğraf Yarışması Ödülleri dağıtıldı mask
Suha Kocaoğlu Kupası Fotoğraf Yarışması Ödülleri dağıtıldı
Kocaeli’nin en güzel fotoğrafları ödüllerini aldı mask
Kocaeli’nin en güzel fotoğrafları ödüllerini aldı
Guinness Rekorlar Kitabına girebilmek için çalışıyorlar mask
Guinness Rekorlar Kitabına girebilmek için çalışıyorlar
Anket Halk Ekmek fabrikası kurulsun mu?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL