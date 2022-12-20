Leyla Hanım 11 Şubat'ta vizyonda

Leyla Atakan’ın hayatını anlatan ‘Leyla Hanım’ belgesel filmi galaya hazırlanıyor. İzmit Belediyesi katkılarıyla hazırlanan, doğrudan halkın oylarıyla seçilen ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan’ın hayatını anlatan ‘Leyla Hanım’ belgesel filmi, 11 Şubat 2023’te izleyiciyle buluşacak. Mayıs ayında çekimleri tamamlandıktan sonra birçok film festivalinden ödül alan Leyla Hanım belgesel filminin ilk gösterimi için özel sahneler çekildi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de Kartepe’de kurulan film setine giderek, tüm gün çekimleri takip etti.
“Leyla Atakan’ı bu filmle yeni nesillere daha iyi anlatabileceğimizi düşünüyorum”
Başkan Hürriyet, “Verdiğimiz emekler karşılığını buluyor. Efsane isim Leyla Atakan’ı bu filmle yeni nesillere daha iyi anlatabileceğimizi düşünüyorum. Filmimiz festival yolculuğunu da oldukça başarılı geçirdi. Birçok festivalden ödüller aldık. Galamızı 11 Şubat 2023’te yapacağız, Leyla Hanım filmimizin vatandaşlarla buluşacağı günü heyecanla bekliyoruz” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.