"Doğuma Hazırlık Semineri" durmadan devam ediyor

Sosyal sorumluluk anlayışıyla hareket ederek sağlıklı bir neslin yetişmesinde toplumsal farkındalığın ve eğitimin önemine dikkat çeken Atakent Cihan Hastanesi, gebelik süreci ve sonrasını sağlıklı geçirmek isteyen anne adayları için “Doğuma Hazırlık ve Emzirme” konulu seminerin dördüncüsünü gerçekleştirdi. İzmit Ramada Plaza konferans salonunda gerçekleştirilen seminerin dördüncüsüne anne adayları yoğun ilgi gösterdi.

Atakent Cihan Hastanesi hekimleri tarafından verilen seminerde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Opr. Dr. Betül Nalbant, Opr. Dr. Ayfer Özer Cora ve Opr. Dr. Emel Bilici; Psikolog Bahar Nur, Beslenme ve Diyet Uzmanı Fulya Efe ve Emzirme Danışmanı Ümmühan Duğan eğitmen olarak yer aldı. Seminerde ayrıca gebelik sürecinde egzersiz hakkında uygulamalı bir eğitim verildi.

Soru ve cevaplarla etkileşimli bir şekilde gerçekleştirilen seminerde şu başlıklar ele alındı: “Gebelikte Günlük Yaşam, Gebelikte Meydana Gelen Fizyolojik Değişiklikler ve Tehlike Belirtileri”, “Gebelikte ve Lohusalıkta Sağlıklı Beslenme”, “Normal Doğum Süreci, Sezaryen Doğum Gerektiren Durumlar ve Doğum Belirtileri”, “Doğum Ağrısı ile Baş Etme Yöntemleri ve Egzersizler”, “Gebelik ve Lohusalık Döneminde Psikolojik Değişimler, Babalık Rolü ve Anne Bebek İletişimi”, “Anne Sütü ve Emzirmenin Önemi, Bebek Bakımı ve Banyosu, Bebek Masajı”.

Atakent Cihan Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Gülhan Taner’in ve Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden Ebe Meryem Tokdemir ile Ebe Kübra Yesin’in de bulunduğu eğitimde, anne adaylarına küçük hediyeler sunuldu. Eğitimin sonunda gerçekleştirilen tören ile tüm katılımcılara katılım belgesi takdim edildi.