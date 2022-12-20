20 Ara 2022 - 16:49- Spor

Futboldan soğudular

Kocaelispor’da kadronun sağlıklı yapılamaması, özellikle kulübe zayıflığı nedeniyle hamlelerden yeterli verim alınamadı. Umut vaat eden futbolcular tabiri caizse kulübede çürürken, gençler köreldi, antrenmanda sayı doldurdu. İşte Kocaelispor’da süre alamayan ve en az forma giyen ilk 10 futbolcu.