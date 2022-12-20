Futboldan soğudular

KOCAELİSPOR’DA FORMAYI UNUTANLAR (DK)
Ahmet Hasan: 0
Eren Bilen: 0
Furkan Uludaş: 0
Yusuf Efe: 22
Bedirhan: 37
Anıl Emre: 45
Yağız Gül: 60
Yiğit Canguru: 68
İsmet:90
Mesut Can: 106
Hazarhan: 135
Mertan: 312
Yiğitali: 435
Kocaelispor’da kadronun sağlıklı yapılamaması, özellikle kulübe zayıflığı nedeniyle hamlelerden yeterli verim alınamadı. Umut vaat eden futbolcular tabiri caizse kulübede çürürken, gençler köreldi, antrenmanda sayı doldurdu. İşte Kocaelispor’da süre alamayan ve en az forma giyen ilk 10 futbolcu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.