20 Ara 2022 - 16:49- Spor G: 20 Ara 2022 - 16:51

Futboldan soğudular

Kocaelispor’da kadronun sağlıklı yapılamaması, özellikle kulübe zayıflığı nedeniyle hamlelerden yeterli verim alınamadı. Umut vaat eden futbolcular tabiri caizse kulübede çürürken, gençler köreldi, antrenmanda sayı doldurdu. İşte Kocaelispor’da süre alamayan ve en az forma giyen ilk 10 futbolcu.

Erdem Övüç
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KOCAELİSPOR’DA FORMAYI UNUTANLAR (DK)

Ahmet Hasan: 0

Eren Bilen: 0

Furkan Uludaş: 0

Yusuf Efe: 22

Bedirhan: 37

Anıl Emre: 45

Yağız Gül: 60

Yiğit Canguru: 68

İsmet:90

Mesut Can: 106

Hazarhan: 135

Mertan: 312

Yiğitali: 435
# Kocaelispor

20 Ara 2022 - 16:49 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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