Türk-İş: Asgari ücrette resmi teklifimiz 9 bin TL

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2023’te geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamındaki üçüncü toplantısı sona erdi.

Toplantı sonrası konuşan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, “Teklifimizi bakan beye ve komisyona ilettik. Bizim resmi teklifimiz 9 bin TL” dedi.

Yeni asgari ücretin teklif ettikleri bu rakamın altında kalması durumunda masada olmayacaklarını duyuran Atalay, “Verirlerse imzalarız, vermezlerse işin içinde olmayız” diye konuştu.

İLK GÖRÜŞMEDE 7 BİN 785 TL’LİK AÇLIK SINIRINA DİKKAT ÇEKİLMİŞTİ

Atalay, daha önceki açıklamalarında resmi bir teklif sunmadıklarını anlatmış ve kasım ayı açlık sınırı verisi olan 7 bin 785 TL’yi baz aldıklarına dikkat çekmişti.

Atalay, görüşmelerin ilk başladığı gün “Biz masaya 5 bin 500 lira ile oturmayacağız, açlık sınırı olan rakamla (7 bin 785 lira) oturacağız. Onun üzerinde işveren ve hükümet ne rakam getirecek görelim. Katılmadığımız bir rakam olursa o masada olmayız, bunu da imzalamayız” demişti.

Ancak daha sonra gelen tepkiler üzerine yeni bir açıklama yapan Atalay, bunun kasım ayı açlık sınırı verisi olduğunu anımsatmış ve şöyle demişti:

“Biz kamuoyunun önüne çıkıp ‘Türk-İş 7 bin 785 lira açlık sınırının üstü konuşacak' dedik. Ama bazı iyi niyetli olmayanlar, ‘Türk-İş 7 bin 785 lira istedi' diye bizi yargılıyorlar. Bizim asgari ücretle ilgili bir teklifimiz yok. Biz açlık sınırını anlatıyoruz.”

‘ARZUMUZ ÜÇLÜ MUTABAKAT'

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, toplantıya girişinde basın mensuplarının soruları üzerine, insanların umutla yeni rakamı beklediğini belirterek, “İnşallah onların umutlarını boşa çıkartmayacak bir rakam üzerinde uzlaşırız, üçlü mutabakat şeklinde imzalarız. Arzumuz bu yönde” demişti.

Milyonlarca çalışanı doğrudan etkileyen asgari ücret pazarlıklarına sona gelindi. Bugün üçüncü kez toplanan olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2023 yılı için uygulanacak asgari ücrete ilişkin mutabakata varması bekleniyor.

ÇALIŞANLARIN YÜZDE 37'Sİ

Asgari ücret 2022 için net 4 bin 253 TL olarak belirlenmiş, yılın ortasında ise tekrar artış yapılarak yaklaşık 5 bin 500 TL’ye yükseltilmişti. Ayrıca 2022 başından geçerli olmak üzere asgari ücrette damga vergisi ve asgari ücrete kadar tüm çalışanlar için gelir vergisi kaldırılmıştı.

İşçi tarafı ayrıca asgari ücretin vergilendirilmesine ilişkin düzenleme yapılması gerektiğini de savunuyor. Bakanlık verilerine göre özel sektör çalışanlarının yüzde 37’si asgari ücretli.

(Sözcü)