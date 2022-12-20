20 Ara 2022 - 17:11- Siyaset G: 20 Ara 2022 - 17:21

MHP'de il başkanı değişti

MHP'de yeni il başkanı Murat Nuri Demirbaş oldu
MHP'de il başkanı değişti mask
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MHP Kocaeli İl Başkanı Yunus Emre Kurt'un milletvekili aday adaylığı için istifa etmesinin ardından yeni il başkanı İl Başkanvekili olarak görev yapan Murat Nuri Demirbaş oldu.

20 Ara 2022 - 17:11 - Siyaset

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