20 Ara 2022 - 17:14- Asayiş G: 20 Ara 2022 - 17:16

5 ilde dolandırıcılık operasyonu

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Aydın merkezli beş ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
5 ilde dolandırıcılık operasyonu mask
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Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri internet üzerinden vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik çalışma başlattı. İnternet üzerinden nitelikli dolandırıcılık suçuna karşı yürütülen çalışmalar sonrası düğmeye basan Siber ekipleri bugün sabah saatlerinde, Aydın merkezli, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir ve Manisa illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Beş ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 5 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
# emniyet, Aydın

20 Ara 2022 - 17:14 - Asayiş

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