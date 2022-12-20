Bu belge olmadan çalışamayacaklar

Valeler için mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu yılbaşında başlıyor. Bu belgeyi almayanlar vale olarak çalışamayacak.
Ülke genelinde 100 bin kişi vale olarak görev yapıyor.
Mesleki Yeterlik Kurumu verilerine göre bu yıl sadece 2 bin 410 kişi başvuru yaptı. Gerekli şartları sağladığı belirlenen 2 bin 21 kişi ise vale yeterlilik belgesi almaya hak kazandı.
Belli şartları var
Belgeye sahip olabilmek için aranan bazı şartlar var. Valelerin asgari B sınıfı ehliyete ve yetkili merkezden verilen "Psikoteknik Test Raporu"na sahip olması gerekiyor. Tecavüz ve uyuşturucu suçlarından hüküm giyenler ise vale olamıyor.
Yılbaşından sonra uygulamaya konulacak düzenlemeye aykırı hareket edenler hakkında, Kabahatler Kanunu uyarınca yaptırım uygulanacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.