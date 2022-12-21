Şanbaz Yıldız veda etti

İYİ Parti Kocaeli İl Kongresi 15 Ocak’ta Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız il kongresinde yeniden aday olmayacak. Milletvekili adayı olması beklenen Şanbaz Yıldız yayınladığı bir mesajla partililerine veda etti. Şanbaz Yıldız’ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Bu yola, ‘Kocaeli için, hep birlikte!’ diyerek çıktık; ve bu siyasi yolda bir görev değişiminin eşiğindeyken yine ‘Kocaeli için, hep birlikte’ diyoruz. Kocaeli için, hep birlikte… Dün nasılsa, bugün de, yarın da… Dört yılı aşan il başkanlığım döneminde, bundan sonra da olacağı gibi işimiz gücümüz Kocaeli oldu; önceliğimizi, hayallerimizi, hikâyelerimizi hep bu şehir oluşturdu.

KOCAELİ HER ŞEYİN ÖNÜNDE

Kimliğimiz, siyasi düşüncemiz, yaşam tarzımız, hayata bakışımız kuşkusuz ki önemliydi; bu sahip olduklarımız bizim onurumuzdu. Fakat bu saydıklarımın önünde, yarın da olacağı gibi hep bir şey vardı: Kocaeli… Yaşadığımız, doyduğumuz, omuz omuza verdiğimiz bu kent… Çünkü insanlığın hak ettiği gibi mutlu, huzur içinde yaşamasıydı siyasetin varlık sebebi… Ve söz konusu insanımızsa, bizim bireysel beklentilerimiz varlık sebebimizle çatışan birer ihtirastan başka bir şey olamazdı. Bu sebeptendir ki bizler, kendimizi kentimizin, kendimizi insanımızın önüne koymamak için gayret sarf ettik.

YÜREKTEN TEŞEKKÜRLER

Başarılı olabildiysek, ne ala. Onurla yürüttüğüm, canla başla mücadele verdiğim İYİ Parti İl Başkanlığı görevimde en büyük kazanımım insanlar oldu. Adı, sanı, yeri, yurdu ne olursa olsun en büyük zenginliğim o insanlarla yol yürümek, o insanlarla beraber bu kent için üretmek, bir şeyler yapmaktı. Ve sizler… Evet, il başkanlığı görevimde sizler gibi çok değerli insanlarla birlikte bu kentin çimentosundaki kum tanelerinden biri olmak çok güzeldi. Bu kentin bürokrasisinden yerel yönetimlerine, siyaset dünyasından sivil toplum kuruluşlarına, meslek odalarından medyasına… Bu kenti kent yapan bu büyük çatılar ve temsilcileriyle Kocaeli için çalışmak, daha güzel bir Kocaeli için el ele vermek onurdu. İYİ Parti İl Başkanlığı görevimi siyasetin farklı noktaları adına sonlandırırken, zat-ı âlinize yürekten teşekkür etmek, bir kusurum olduysa da helalleşmek istiyorum. Allah’a emanet olun. Kocaeli için, hep birlikte… Dün nasılsa, bugün de, yarın da…”