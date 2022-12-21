Eski başkan Taşçı: 150 civarında imza topladık

Kocaeli Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası’nın kongresi bu yılın ocak ayında yapılmış, genel kurulda mevcut başkan Ahmet Taşçı 586 oy alırken, diğer aday Şenol İkizek 638 oy alarak yeni başkan seçilmişti.

TAŞÇI SÜRECİ ANLATTI

Kocaeli Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası eski Başkanı Ahmet Taşçı, yeni yönetimle ilgili şikayetlerin arttığını belirterek, kongrenin yeniden yapılması için imza kampanyası başladığını söyledi. Eski başkan Taşçı kendisini imza toplamaya sürükleyen süreci şu şekilde anlatıyor:“Biz bu odayı 350 lira aidat ile yürüttük. İlk gün beyanat verdi: ‘bu aidatlar ile bu oda yürümez’ diye. Aidatlar 700 liraya yanaşmıştı. 700 lira ile götürememeye başladı.

BELGELER VERİLDİ

Okul taşıtı olmayanlara belge verildi Büyükşehir tarafından. Bunlara izin verildi. Okul servislerine haiz araçlara belge verildi.Geçen seneyi atlattık. Biz bu kanunu çıkartırken belediye başkanımız sayesinde Şenol Bey şimdiki başkan beni aradı. ‘Sen niye bunu belediyelere müteahhitlere peşkeş çekiyorsun’ dedi.Dedim şirketlerden çok bizi ilgilendiriyor bu. Yani arabacıyı.

PARA TOPLADILAR

Şirketler çalışmıyor ki, bizim arabacımız çalışıyor. Biz bu belgeleri verdik, herkese ve kimseden bir kuruş almadım. Şimdiki başkan belge vermek için araba başına 300-400 bin lira para topladı. Tabii ki tüm millet ayağa kalktı bu ne parası diye. Üye aidatını ödedikten sonra para vermez. Oda başkanı bir aidat alacak, bir de faaliyet belgesi. Bağış adı altında paraları topladılar. Bağış yapmayana faaliyet belgesi verilmedi. Belge verilmediği zaman UKOME ile işin olmuyor. Daha sonra bu halk otobüslerine P Plaka verildi. Tuttu bunlardan da birer milyon toplamaya başladı. Kayıt ücretinin haricinde. Zoraki bağış. Vermeyene belge vermiyor. Ortalık kaynadı ondan sonra. Zaten arabacı pandemiden çıkmış, para kazanmıyor.

KAVGALAR BAŞLADI

Biz bu odayı sıfırdan kurduk ve aidat haricinde bir kuruş almadık bugüne kadar. Buraya gelmeden önce 3 yere kira veriyorduk. Şimdi kira yok. Kendi yöneticileri ile de kavga etmeye başladı. Arkadaşlar beni aradılar. Beni 20 yıldır tanıyorlardı. Bunu tanımıyorlardı. Tanıdılar, ama iş işten geçti. Biz 20 sene uyum içinde çalıştık. Devlet ile kavga olmaz. 77 P plaka olayları var. Altınova’ya çalışan arabalar var. Bize tahdit gelmeden de vardı bu. Burada bir sanayi var. Buraya tahdit getirirseniz buraya çalışacak araba bulamazsınız. Gibi bir anlaşmalar oldu. Bu onları öne attı. Ben onları kaldıracağım dedi. Türkiye’nin belkemiği orası. Düşünebiliyor musunuz işçi gitmesin oraya? Aklın alacağı bir şey mi? Var zaten Türkiye’nin bazı yerlerinde.

KAYIKÇI KAVGASI

45 plakalı araç Manisa’nın arabası, ama İzmir’den kalkıp geliyor.Mersin’de var. Eskişehir’de var. Çok illerde var. Bu bunu dile doladı, milleti kandırdı. ‘Ben bunları kaldıracağım’ diye. Bir yıl oldu, arabalar çalışıyor, çalışmaya da devam edecek zaten. Kayıkçı kavgasıyla olacak iş değil bu. Bunu söyleyen arkadaşlarımız dedi ki gidişat iyiye gitmiyor.

İMZA KAMPANYASI

İmza toplamaya başladık. 2 hafta oldu Allah’ın izniyle. 2800 üyemiz var. 750 imzayı toplayınca seçime gideceğiz zaten. 150 civarında imza topladık. Bir yandan da toplanıyor. Arkadaşlardan destek bekliyoruz. Bu gidişata dur dememiz lazım. Arabacı için mücadele vereceksin. Ama bir tarafı yıkmadan, rencide etmeden vereceksin. Devletle kavga olur mu? Bir sefer gideceksin, 2 sefer gideceksin, 3 sefer gideceksin, en sonunda ortak bir yol bulacaksın. Burada kavga eden kendi zarar eder.

DENGE KURMAK LAZIM

Örnekte görüldüğü gibi. Kendisi halk otobüslerine P plaka verilince 90 kişiyle belediyenin önüne gitti, eylem yaptı. Olur mu böyle şey. Çok yanlış. Sen eylem yaptın da ne oldu? Sen daha sonra nasıl yüzüne bakacaksın. Denge kurmak lazım.Ne arabacıyı ezdireceksin, ne de fabrikayı küstüreceksin. Kediyi duvara sıkıştırırsan ne yapar? Dalar sana… “Ben 100 milyar istiyorum günlük” dersen gider kendisi araba alır. Fabrikanın birisi diyor ki “Yapı Kredi Bankası bizim ha…” Fahiş para istiyorsun ya sen ondan. “Ben giderim, araba alırım, plaka da lazım değil.” demek istiyor. 15 kişinin çalıştığı yerde bana 50 bin ver dersen, o yer araba alır.”

20 yıl boyunca Kocaeli Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası başkanlığı yapan ve son kongrede seçimi kaybeden Ahmet Taşçı, imza toplayıp, yeniden genel kurul kararı aldıracaklarını söyledi.