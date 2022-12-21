Motorlu Taşıtlar Vergisi zamlandı

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) 2023 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 61,5 olarak yeniden belirlendi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, 2022 yılı için tespit edilen değerleme oranı, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun verdiği yetkiye dayanılarak 2023’de MTV tutarlarına uygulanmak üzere yüzde 61,5 olarak yeniden belirlendi.

Karar, 1 Ocak 2023’de yürürlüğe girecek.

ERDOĞAN ZAMDA İNDİRİM YAPTI

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, indirim yetkisini kullanmasaydı, yüzde 123 oranında zam yapılacaktı. Erdoğan, MTV zammını yarı yarıya düşürmüş oldu.

2023 MTV NE KADAR OLACAK?

* 2022 yılında 1.300 silindir hacminin altında 1-3 yaş aralığındaki bir otomobilin vergisi 1313 liraydı. Yeni yıl itibariyle 2 bin 120 lira olacak.

* 1301 – 1600 silindir hacmi olan 1-3 yaş aralığındaki otomobil vergisi 2 bin 517 liradan 4 bin 64 liraya yükselecek.

* 1601 – 1800 silindir hacmi olan 1-3 yaş aralığındaki otomobilin vergisi 4 bin 445 lira iken yeni yıl itibariyle 7 bin 178 lira olacak.

* 1801 – 2000 motor silindir hacmi olan 1-3 yaş aralığındaki araçların vergisi 7 bin 3 liradan 2023 yılında 11 bin 309 lira olacak.

(SÖZCÜ)