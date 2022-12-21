KOTO, Hisarcıklıoğlu’ndan talep etti

İŞ DÜNYASININ TALEP VE ÖNERİLERİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kocaeli Ticaret Odası’na ‘hayırlı olsun’ ziyareti gerçekleştirdi. KOTO Başkanı Necmi Bulut’un, Meclis Başkanı Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Volkan Yılmaz, Murat Barış, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Meclis Başkan Yardımcıları İbrahim İkiz, Fikret Yıldırım, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile birlikte ev sahipliği yaptığı ziyarette, iş dünyasının talep ve önerileri de ele alındı.

BAŞKAN BULUT’TAN GÜNCEL DOSYA

Başkan Hisarcıklıoğlu’nu KOTO’da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek görüşmenin ilk konuşmasını gerçekleştiren Meclis Başkanı Gezer, sözü Başkan Bulut’a bıraktı. Üyelerin güncel sorunlarının yer aldığı raporu, Başkan Hisarcıklıoğlu’na takdim eden Başkan Bulut, “Birlik Başkanımızın her zaman yanımızda olduğunu biliyor ve bu görüşmeleri önemli bir fırsat olarak nitelendiriyoruz. Kocaelili iş insanlarımızı yarınlara taşımak ve geleceklerini muhafaza etmek başlıca görevimiz. Raporda yer alan sorunların çözümü için desteklerini bekliyoruz” dedi.

‘SİZDEN GELEN TALEPLERE KAYITSIZ KALMADIK’

Başkan Bulut’un kendisine en çok talep ileten Odalardan biri olduğunu ve bu taleplere hiçbir zaman kayıtsız kalmadıklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin en demokratik kurumundasınız. Amacımız Kocaeli’ne hizmet etmek, Kocaeli’ni zenginleştirmek. Bana taleplerinizi mutlaka iletin. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Tam da o makamdasınız” diye konuştu.

‘TOBB’A BAĞLI ODALAR DA DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ VEREBİLSİN’

Görüşmenin sonunda Başkan Bulut, üyelerin finansmana erişimde yaşadığı sıkıntıları gündeme getirerek, TOBB’a bağlı odaların da üyelerine düşük faizli kredi verebilmesinin önünün açılmasını talep etti. Konu ile ilgili konuşan Başkan Bulut, “Nefes Kredi’sinden bağımsız olarak, belirli bir tarih aralığı şart koşulmaksızın, yılın 12 ayı üyelerimize düşük faizli kredi olanağı sunmak istiyoruz. Odamıza kayıtlı KOBİ’lerimiz ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren üyelerimiz, daha fazla büyüme eğiliminde oldukları için istikrarlı finansman desteğine ihtiyaç duyuyorlar. Kanunda ilgili düzenlemeler yapılarak, bu hizmeti üyelerimize sunmak istiyoruz” dedi.