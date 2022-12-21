Sigara ve alkole zam

Sigara ve içkiye büyük zam yolda. Vergi uzmanı Ozan Bingöl, alkollü içki ve tütün ürünlerinde ÖTV’nin 3 Ocak 2023 sabahı ‘otomatik olarak’ yüzde 25-30 bandında artacağını hatırlattı.
3 Ocak 2023 sabah 10.00’da TÜİK’in ÜFE rakamlarını açıklamasıyla birlikte alkollü içecek ve tütün ürünleri üzerindeki maktu ve ek maktu vergiler 2022-Temmuz- Aralık dönemi Yİ-ÜFE artışı oranında otomatik bir şekilde artacak. Vergi uzmanı Ozan Bingöl, ''Aksi yönde bir karar alınmazsa 3 Ocak 2023 sabahında alkol ve tütün ürünlerinin ÖTV’sinde %25-30 oranında bir artış göreceğiz.'' dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.