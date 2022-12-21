Sigara ve alkole zam

Sigara ve içkiye büyük zam yolda. Vergi uzmanı Ozan Bingöl, alkollü içki ve tütün ürünlerinde ÖTV’nin 3 Ocak 2023 sabahı ‘otomatik olarak’ yüzde 25-30 bandında artacağını hatırlattı.

3 Ocak 2023 sabah 10.00’da TÜİK’in ÜFE rakamlarını açıklamasıyla birlikte alkollü içecek ve tütün ürünleri üzerindeki maktu ve ek maktu vergiler 2022-Temmuz- Aralık dönemi Yİ-ÜFE artışı oranında otomatik bir şekilde artacak. Vergi uzmanı Ozan Bingöl, ''Aksi yönde bir karar alınmazsa 3 Ocak 2023 sabahında alkol ve tütün ürünlerinin ÖTV’sinde %25-30 oranında bir artış göreceğiz.'' dedi.