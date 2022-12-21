21 Ara 2022 - 10:29- Ekonomi G: 21 Ara 2022 - 10:32

Sigara ve alkole zam

Yeni yılın yaklaşmasıyla beraber alkollü ürünler ile sigaraya gelecek zamlar şimdiden belli oldu. Sigara başta olmak üzere tütün ürünlerini kullananların yeni yılda cepleri yanacak
Sigara ve alkole zam mask
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Sigara ve içkiye büyük zam yolda. Vergi uzmanı Ozan Bingöl, alkollü içki ve tütün ürünlerinde ÖTV’nin 3 Ocak 2023 sabahı ‘otomatik olarak’ yüzde 25-30 bandında artacağını hatırlattı.

3 Ocak 2023 sabah 10.00’da TÜİK’in ÜFE rakamlarını açıklamasıyla birlikte alkollü içecek ve tütün ürünleri üzerindeki maktu ve ek maktu vergiler  2022-Temmuz- Aralık dönemi Yİ-ÜFE artışı oranında otomatik bir şekilde artacak. Vergi uzmanı Ozan Bingöl, ''Aksi yönde bir  karar alınmazsa  3 Ocak 2023 sabahında alkol ve tütün ürünlerinin ÖTV’sinde %25-30 oranında bir artış göreceğiz.'' dedi.
# karar

21 Ara 2022 - 10:29 - Ekonomi

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