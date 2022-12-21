21 Ara 2022 - 11:11- Eğitim G: 21 Ara 2022 - 11:21

KPSS tercih kılavuzu yayınlandı! KPSS tercihleri nasıl yapılır, ne zaman bitiyor?

KPSS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından ortaöğretim, önlisans ve lisans mezunları için yayımlandı. KPSS 2022/2 tercih işlemleri 21 Aralık 2022 tarihinde saat 10.30’da başladı, 28 Aralık 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.
KPSS tercih kılavuzu yayınlandı! KPSS tercihleri nasıl yapılır, ne zaman bitiyor? mask
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KPSS puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılacak yerleştirmeler için KPSS tercihleri gerçekleştirecek. Ortaöğretim, önlisans ve lisans mezunları ayrı ayrı olarak yayınlanan KPSS tercih kılavuzundan yararlanarak tercih yapabilecek. 2022/2 KPSS tercihleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr sayfası üzerinden yapılabilecek. İşte KPSS tercihleri detayları…

KPSS TERCİH EKRANI

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından KPSS-2022/2 tercihleri 21 Aralık tarihinde başlayacak. Adaylar tercihlerini 28 Aralık mesai bitimine kadar gerçekleştirebilecekler.

KPSS/2 TERCİH KILAVUZU

KPSS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

Tercih işlemleri, KPSS-2022/2 tercihleri T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak gerçekleştirilecek.

Adayların ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için Kamu Personel Seçme Sınavlarından yakın zamanda gerçekleştirilen birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekiyor. (SÖZCÜ)

TERCİH KILAVUZU:

kilavuz21122022.pdf

# kamu
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21 Ara 2022 - 11:11 - Eğitim

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