Zeytinoğlu: “İşsizlik rakamına bağlı kalmıyoruz”

Kocaeli Sanayi Odası yılın son meclis toplantısı bugün Hasan Tahsin Tuğrul’un başkanlığında KSO binasında bulunan konferans salonunda gerçekleştirildi. Uzman Dr. Psikiyatrist Hilal Kapudan Yılmaz “Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Toplum Ve Ruh Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekim” Alman Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Okan Özoğlu konuk olarak katıldı. 12 maddesinin görüşüldüğü toplantı oy birliği ile karara bağlandı. Toplantıda konuşan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu Ekim ayında gerçekleşen işsizlik oranı hakkında: “İşsizlik oranı Ekim ayında yüzde 10,2 ama biz bu rakama bağlı kalmıyoruz. Biz daha çok çalışan sayılarına bakıyoruz. Geçen yılın aynı ayına göre 1 puan gerilerken eylül ayına göre 0,1 puan arttı. Eylül’den Ekime istihdam edilenler 229 bin kişi arttı. İşgücüne katılanlar 287 bin kişi arttı” dedi.

“HARCAMALARDAN ZİYADE ÜRETİM KATKISINI ÖNEMSİYORUZ”

Zeytinoğlu açıklamalarının devamında ekonomik sorunlarla ilgili, “Üçüncü çeyrekte, küresel ekonomideki yavaşlamanın etkisiyle dış talep ve sanayide ivme kaybı olurken, hizmetler sektörü katkıları ile tüketim tarafında hane halkı harcamaları öne çıkıyor. En yüksek katkının hane halkı tüketiminden geldiğini görüyoruz. Geçen yıl pandemi nedeniyle turizm sektörünün daha yavaş olmasından, baz etkisiyle hizmetler sektöründe de artış olduğunu düşünüyoruz. Harcamalardan ziyade üretim ve yatırımların katkısını önemsiyoruz. Yatırımlarda inşaattaki gerilemeye rağmen makine teçhizat yatırımlarındaki artış değerli.

“DIŞ TİCARETTEN KATKI GELECEK”

Son çeyrekte yine küresel ticaretteki yavaşlamanın etkisiyle dış ticaretten büyümeye benzer katkı geleceğini söyleyebiliriz. Hizmetler sektöründe artışın devam edeceği bir dönem olarak düşünüyoruz. Bunlarla birlikte, son çeyrekte yüzde 2,5-3,0 civarı bir büyüme ve 2022 yıl genelini yüzde 5-6 büyüme ile kapatabileceğimizi düşünüyoruz.

“DIŞ TİCARET AÇIĞINDAKİ ARTIŞ CARİ AÇIĞA YANSIYACAK”

Kasım ayında, turizm gelirlerinin katkısının artacak olmasına rağmen dış ticaret açığındaki artış cari açığa yansıyacaktır. Kocaeli Gümrüklerinden aldığımız verilere göre kasım ayında Kocaeli’den gerçekleşen; İhracat 3 milyar 183 milyon dolar, ithalat ise 5 milyar 807 milyon dolar, ilk on bir aylık döneme baktığımızda, ihracat 34 milyar 367 milyon dolar, ithalat 65 milyar 21 milyon dolar, 2022 yılı dış ticaret hacmimizin 110 milyon doları bulacağını tahmin ediyoruz. Kocaeli’yi bir ülke olarak düşünürsek, OECD verilerine göre dış ticarette 37. sırada yer alırız.

“EKİM AYI İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 10,2”

İşsizlik oranı Ekim ayında yüzde 10,2 ama biz bu rakama bağlı kalmıyoruz. Daha çok çalışan sayılarına bakıyoruz. Geçen yılın aynı ayına göre 1 puan gerilerken eylül ayına göre 0,1 puan arttı. Eylül’den Ekime istihdam edilenler 229 bin kişi arttı. İşgücüne katılanlar 287 bin kişi arttı. Ekim itibariyle toplam istihdam sayısı 31 milyon 200 bin kişi. Tabi nüfusumuza oranla çalışan sayımızın daha yüksek seviyelere ulaşmasını bekliyoruz.

SAVAŞ ENERJİ MAALİYETLERİNİ ARTTIRDI

Şubat ayının sonlarına doğru başlayan Rusya-Ukrayna savaşı bölgesel tedarik zincirlerinde kırılmalara ve enerji maliyetlerinde ciddi artışlara yol açtı. Rusya ve Ukrayna’nın önemli ölçüde tedarikçisi olduğu bazı hammaddelerin arzının tehlikeye girmesi fiyatları daha da arttırdı. Bununla birlikte, Türkiye’nin AB tedarik zincirlerindeki konumunun önemi; pandemi ve ardından gelen Ukrayna savaşı sonrasında daha da arttı.

“TÜRKİYE KRİTİK BİR AKTÖR OLARAK ÖNE ÇIKTI”

Gerek savaş sonrasında ortaya çıkan tahıl sevkiyatı krizinin giderilmesinde, gerekse Rusya’nın gaz akışını kesmesi üzerine AB’nin alternatif kaynak arayışlarında Türkiye kritik bir aktör olarak öne çıktı. 2022 yılının başında yurt dışı arz kaynaklarından sağlanan doğalgaz kısıntısı nedeniyle sanayinin gaz tedarikindeki yaşanan kesintiler, enerjide dışa bağımlılığımızın azaltılmasının ve AB yeşil dönüşüm gündemine uyumun önemini bir kez daha gösterdi. Türkiye ekonomisi, 2022 yılının ilk üç çeyreğinde sırasıyla yüzde 7,5, yüzde 7,6 ve yüzde 3,9 büyüdü. İlk iki çeyreğe göre, üçüncü çeyreğin büyüme hızında, küresel ekonomideki yavaşlamanın etkisiyle, dış talep ve sanayide ivme kaybına bağlı olarak bir düşüş görüldü ve yüzde 3,9 büyüme gerçekleşti.

“CENGİZ TOPEL HAVAALANI İÇİN ÇABA SARF EDECEĞİZ”

Üyemiz sanayi kuruluşlarını yakından ilgilendiren güncel konular, yasal düzenlemeler ile ilgili bilgiye erişimi konusunda; üyelerimizin ihtiyaç ve önerileri doğrultusunda bilgilendirme toplantıları, 2-3 Mayıs 2023 tarihinde 4. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi’ni düzenleyeceğiz. Ayrıca, güçlü kamuoyu yaratma çalışmalarımıza devam ederek üyelerimizin sorunlarına ilgili merciler nezdinde çözüm bulmaya çalışacağız. Bölgedeki Odalar ile çalışarak Cengiz Topel havaalanının faaliyete geçmesi için çaba sarf edeceğiz” ifadelerine yer verdi.