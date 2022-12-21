21 Ara 2022 - 14:40- Ekonomi G: 21 Ara 2022 - 15:08

Bir zamda servis ücretlerine

Kocaeli Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası servis ücretlerine zam yaptı. Esnaf Odası, güncel servis ücretlerini açıkladı
Bir zamda servis ücretlerine mask
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Kocaeli Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Başkanı Şenol İkizek, Kocaeli'de servis ücretlerine zam geldiğini duyurdu. Fabrika işçilerini taşıyan servis fiyatı tarifelerinde zam yapıldı.  Yeni tarifeye göre servis araçlarının kilometre fiyatlarına 3 lira ile 5 lira arasında artış  oldu. İşte yeni fiyatlar;

21 Ara 2022 - 14:40 - Ekonomi

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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02

Korkuyorum - Bu şehri raylı sistem kurtarır. S.Gokcen h.limanina baglanacak raylı sistem yerli ve milli olur. Kmurselden Kandıra'dan Esmeden İzmite ve Gebzeye. Turizme katma değer sağlar. Kim yapar?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Aralık 17:06
01

Taksiciler - Tahir başkan ve oda başkanı ibram duy sesimizi bizde acil zam istiyoruz tıkandık dönemiyoruz her yere borç gırtlığa kadar artık espirisi kalmadı ayda. 10 / 15 kalıyor oda artık memurda işçide alıyor acil yüzde yüz zam istiyoruz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Aralık 15:18

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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