İlimizin tanınmış simalarından Kıbrıs gazisi Behiç Ertuğrul'un oğlu Deniz Ertuğrul Pirelli de operatör Memleket Partisi sendikalardan sorumlu il başkan yardımcısı Deniz Ertuğrul Fazlı Yılmaz İle Seniye Bozkurt'un kızları Ev Hanımı Sibel Yılmaz ile nişanlandı. Kız isteme törenine Kocaeli berberler odası başkanı Mustafa Bozkurt ile Pirelli Üretim İmalat eski müdürü Önder Kılıç katıldı. Genç çift isteme töreninin ardından söz ve nişan yüzüklerini Tebrikler eşliğinde taktı.
21 Ara 2022 - 14:46- Yaşam Güncelleme: 21 Ara 2022 - 14:48
Ertuğrul ve Sibel mutluluğa ilk adımı attı
Kentin tanınan isimlerinden olan Deniz Kıbrıs Gazisi Behiç Ertuğrul'un Pirelli'de çalışan Memleket Partisi sendikalardan sorumlu İl Başkan Yardımcısı oğlu Deniz Ertuğrul, Fazlı Yılmaz ile Seniye Bozkurt'un kızı Sibel Yılmaz ile nişanlandı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.