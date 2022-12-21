Ertuğrul ve Sibel mutluluğa ilk adımı attı

İlimizin tanınmış simalarından Kıbrıs gazisi Behiç Ertuğrul'un oğlu Deniz Ertuğrul Pirelli de operatör Memleket Partisi sendikalardan sorumlu il başkan yardımcısı Deniz Ertuğrul Fazlı Yılmaz İle Seniye Bozkurt'un kızları Ev Hanımı Sibel Yılmaz ile nişanlandı. Kız isteme törenine Kocaeli berberler odası başkanı Mustafa Bozkurt ile Pirelli Üretim İmalat eski müdürü Önder Kılıç katıldı. Genç çift isteme töreninin ardından söz ve nişan yüzüklerini Tebrikler eşliğinde taktı.