21 Ara 2022 - 15:18- Teknoloji G: 21 Ara 2022 - 15:21

SEDAŞ’tan personele ödül teşekkürü

SEDAŞ, İMİ Conferences tarafından organize edilen Türkiye İletişim Merkezi Ödülleri 2022, “En İyi Müşteri Deneyimi” kategorisinde “En Övgüye Değer” ödülünün kazanılmasında emeği geçen 14 çalışanı için ödül töreni düzenledi. SEDAŞ Teknik eğitim merkezinde gerçekleştirilen törene SEDAŞ’ın üst yönetim ekibi ve proje sorumluları katıldı.
SEDAŞ’tan personele ödül teşekkürü mask
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ÇALIŞANLARI KUTLADILAR

Törenin açılışında konuşan SEDAŞ Kurumsal İletişim ve Müşteri İlişkileri Müdürü Efsun Ergin, “İKİGAİ projesini geçtiğimiz yıl hayata geçirdik. Bu proje ile müşteri memnuniyeti ve tüm parametrelerde başarılı bir ivme yakalayan şirketimiz, bu başarısını güçlü rakiplerini geride bırakarak aldığı “En Övgüye Değer” ödülü ile taçlandırdı. Nice başarılı çalışmaları birlikte kutlamak üzere tüm ekip arkadaşlarımı tebrik ediyorum” dedi.

TEŞEKKÜR BELGELERİ VERİLDİ

SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr.Necmi Odyakmazda ödül alan çalışanları tebrik ederek, “Projede emeği geçen ve ödülün kazanılmasında önemli paya sahip olan tüm çalışma arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum” dedi. Konuşmaların ardından Dr.Necmi Odyakmaz, Yönetim Kurulu ve İcra Başkan Yardımcısı JiriHolub, Regülasyon ve Uyum Direktörü Mustafa Yılmaz, Dağıtım Operasyonları Direktörü Burhan Ak, Enerji Şebeke Yönetimi Direktörü Erol Sancak, CFO Vekili Özcan Yüksel ve Performans İzleme ve Geliştirme Koordinatörü Mustafa Emre Şafak, 14 çalışana teşekkür belgeleriniverdi.Ödül töreni hatıra fotoğrafı ve kokteyl ile son buldu.

21 Ara 2022 - 15:18 - Teknoloji

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