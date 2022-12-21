Kocaelispor’da ilginç gelişme

SAĞLAM VE UĞURLU

Özellikle Ankara Demir maçının ikinci yarısındaki silik oyun endişeleri artırırken, Fırat Gül’ün arkasında Başkan Engin Koyun ve yönetim kurulu üyelerinden Ekrem Can duruyor. Kulislerde dolaşan haberlere göre ise yönetimin farklı teknik direktörlerle temasa geçtiği, bu isimler arasında Ertuğrul Sağlam ve son olarak Kasımpaşaspor’da görev alan Sami Uğurlu’nun da olduğu belirtildi. Ertuğrul Sağlam’dan yüksek maliyeti nedeni ile vazgeçildiği gelen haberler arasında.