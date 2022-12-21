21 Ara 2022 - 15:30- Spor G: 21 Ara 2022 - 15:33

Kocaelispor’da ilginç gelişme

Kocaelispor’da enteresan gelişmeler yaşanıyor. 26 Aralık’ta Antalya kampı başlayacak olan yeşil siyahlılarda yönetim kurulunun önemli bir kısmı yola Fırat Gül ile devam edilmesinin riskli olduğunu belirtiyor.

Erdem Övüç
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SAĞLAM VE UĞURLU

Özellikle Ankara Demir maçının ikinci yarısındaki silik oyun endişeleri artırırken, Fırat Gül’ün arkasında Başkan Engin Koyun ve yönetim kurulu üyelerinden Ekrem Can duruyor. Kulislerde dolaşan haberlere göre ise yönetimin farklı teknik direktörlerle temasa geçtiği, bu isimler arasında Ertuğrul Sağlam ve son olarak Kasımpaşaspor’da görev alan Sami Uğurlu’nun da olduğu belirtildi. Ertuğrul Sağlam’dan yüksek maliyeti nedeni ile vazgeçildiği gelen haberler arasında.
# Ankara

21 Ara 2022 - 15:30 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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