Kocaelispor’da ilginç gelişme

SAĞLAM VE UĞURLU
Özellikle Ankara Demir maçının ikinci yarısındaki silik oyun endişeleri artırırken, Fırat Gül’ün arkasında Başkan Engin Koyun ve yönetim kurulu üyelerinden Ekrem Can duruyor. Kulislerde dolaşan haberlere göre ise yönetimin farklı teknik direktörlerle temasa geçtiği, bu isimler arasında Ertuğrul Sağlam ve son olarak Kasımpaşaspor’da görev alan Sami Uğurlu’nun da olduğu belirtildi. Ertuğrul Sağlam’dan yüksek maliyeti nedeni ile vazgeçildiği gelen haberler arasında.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.