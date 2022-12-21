21 Ara 2022 - 15:33- Spor G: 21 Ara 2022 - 15:35

Hem kaleci hem de golcü!

Kısa bir süre önce kurumasına rağmen ilimizin dikkat çeken alt yapı kulüplerinden birisi haline gelen Körfez Olimpik Spor Kulübü’nde yeni yıldızlar yetişmeye devam ediyor. Körfez ekibi bu kez 2010 doğumlu kalecileri İbrahim Sönmez ile gurur duyuyor. Henüz 12 yaşında olmasına rağmen 1.75 boyundaki file bekçisi sadece kurtardıkları toplarla değil attığı gollerle de adından söz ettiriyor.

Erdem Övüç
Erdem Övüç Tüm Haberleri
Hem kaleci hem de golcü! mask

35 METREDEN ATTI

2010 doğumlu kalecinin bu sezon serbest vuruştan 2 golü bulunuyor. Körfez Vefa Spor Kulübü ve Hereke Gençlik Spor Kulübü’ne attığı gollerle parmak ısırtan İbrahim Sönmez şimdiden önemli kulüplerin radarına girdi. Başarılı kaleci İbrahim’in özellikle Hereke ekibine yaklaşık 35 metreden attığı gol uzun süredir konuşulmaya devam ediyor. Antrenör Emre Korkmaz, diğer tüm futbolcularından olduğu gibi İbrahim’den de çok umutlu olduklarını ifade etti.

21 Ara 2022 - 15:33 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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