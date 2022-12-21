21 Ara 2022 - 15:33- Spor

Hem kaleci hem de golcü!

Kısa bir süre önce kurumasına rağmen ilimizin dikkat çeken alt yapı kulüplerinden birisi haline gelen Körfez Olimpik Spor Kulübü’nde yeni yıldızlar yetişmeye devam ediyor. Körfez ekibi bu kez 2010 doğumlu kalecileri İbrahim Sönmez ile gurur duyuyor. Henüz 12 yaşında olmasına rağmen 1.75 boyundaki file bekçisi sadece kurtardıkları toplarla değil attığı gollerle de adından söz ettiriyor.