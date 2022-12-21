Hem kaleci hem de golcü!

35 METREDEN ATTI
2010 doğumlu kalecinin bu sezon serbest vuruştan 2 golü bulunuyor. Körfez Vefa Spor Kulübü ve Hereke Gençlik Spor Kulübü’ne attığı gollerle parmak ısırtan İbrahim Sönmez şimdiden önemli kulüplerin radarına girdi. Başarılı kaleci İbrahim’in özellikle Hereke ekibine yaklaşık 35 metreden attığı gol uzun süredir konuşulmaya devam ediyor. Antrenör Emre Korkmaz, diğer tüm futbolcularından olduğu gibi İbrahim’den de çok umutlu olduklarını ifade etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.