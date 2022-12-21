21 Ara 2022 - 15:47- Spor G: 21 Ara 2022 - 15:49

İzmit Belediyespor oynamadan kazanacak

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’ndeki temsilcimiz İzmit Belediyespor programa göre bu cumartesi İzmit Atatürk Spor Salonu’nda İzmir temsilcisi Karşıyaka Koleji ile karşılaşacaktı.

Erdem Övüç
Erdem Övüç Tüm Haberleri
İzmit Belediyespor oynamadan kazanacak mask
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Ligde galibiyeti bulunmayan tek takım olan ve tüm maçlarını farklı kaybeden kırmızı yeşillilerin yönetimi aldığı karar ve TBF’den aldığı izinle ligden çekilme kararı aldı. Böylece İzmit Belediyespor bu haftayı hükmen galibiyetle tamamlayacak ve 15 maçta 11 galibiyete ulaşacak.

3 VE 5 NUMARAYA TAKVİYE

Takıma en az 2 nokta transfer yapılması da planlanıyor. Özellikle 5 numara pozisyonu için en doğru ismin kadroya katılması planlanıyor. Öte yandan İzmit Belediyespor Kadın Basketbol takımı önümüzdeki günlerde hem bir araya gelmek hem de sezonun ilk yarısını değerlendirmek için basın mensuplarıyla bir araya gelecek. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in ev sahipliğindeki buluşmanın tarihi henüz belli olmadı.
# karar, Kadın, takım, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet

21 Ara 2022 - 15:47 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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