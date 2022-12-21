Başkan Hürriyet, Alikahyalıların yüzünü güldürecek

GELECEĞİN SPORCULARI ATATÜRK’TE YETİŞECEK

Öz kaynaklarını kullanarak daha yaşanılabilir bir İzmit için var gücüyle çalışan İzmit Belediyesi, geleceğin sporcularının yetişeceği Atatürk Spor Salonu’nu hayata geçirecek. İş birlikleriyle kentte daha fazla sosyal alan yaratan İzmit Belediyesi, Saran Grup iş birliğiyle yapımına başladığı Atatürk Spor Salonu’nda çalışmalara tüm hızıyla devam ediyor.

150 KİŞİ KAPASİTEYE SAHİP OLACAK

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda tanıtım programı gerçekleşen; 570 metrekare alanda inşa edilen 150 kişi kapasiteli çok amaçlı spor salonunda çelik imalatlarında sona yaklaşıldı. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde çalışmaların hızla devam ettiği Atatürk Spor Salonu’nda çocuklar ve gençler gönüllerince spor yapabilecek. Ekipler çalışmaların tamamlanmasının ardından çok amaçlı spor salonunu vatandaşların kullanımına sunacak.