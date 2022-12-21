21 Ara 2022 - 16:05- Ekonomi G: 21 Ara 2022 - 16:38

Zeytinoğlu:"Cengiz Topel Havaalanı için çaba sarf edeceğiz"

Kocaeli Sanayi Odası’nın 2022 yılının son meclis toplantısı bugün KSO binasında yapıldı. Toplantıda konuşan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "Bölgedeki Odalar ile çalışarak Cengiz Topel havaalanının faaliyete geçmesi için çaba sarf edeceğiz”
Zeytinoğlu:"Cengiz Topel Havaalanı için çaba sarf edeceğiz" mask
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Kocaeli Sanayi Odası yılın son meclis toplantısı bugün Hasan Tahsin Tuğrul’un başkanlığında KSO binasında bulunan konferans salonunda gerçekleştirildi. Uzman Dr. Psikiyatrist Hilal Kapudan Yılmaz “Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Toplum Ve Ruh Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekim” Alman Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Okan Özoğlu konuk olarak katıldı.

“CENGİZ TOPEL HAVAALANI İÇİN ÇABA SARF EDECEĞİZ”

"Üyemiz sanayi kuruluşlarını yakından ilgilendiren güncel konular, yasal düzenlemeler ile ilgili bilgiye erişimi konusunda; üyelerimizin ihtiyaç ve önerileri doğrultusunda bilgilendirme toplantıları, 2-3 Mayıs 2023 tarihinde 4. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi’ni düzenleyeceğiz. Ayrıca, güçlü kamuoyu yaratma çalışmalarımıza devam ederek üyelerimizin sorunlarına ilgili merciler nezdinde çözüm bulmaya çalışacağız. Bölgedeki Odalar ile çalışarak Cengiz Topel havaalanının faaliyete geçmesi için çaba sarf edeceğiz” ifadelerine yer verdi.
# eğitim

21 Ara 2022 - 16:05 - Ekonomi

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Memleket Insanı - Cengiz Topel havaalanı kocaelinin en büyük kaybıdır her kim çözer ize kocaeliye en büyük iyiliği yapmış olur

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Aralık 17:02
01

Korkuyorum - Zeytinoğlu na söyleyin S.Gokcen için enerjisini harcasin. Raylı sistem ile Eşme den K.mutselden Kandıra dan İzmit merkeze. İzmit'ten S.Gokcen e yapılacak raylı sistem ihracata Katma değer sağlar. Yerli ve milli olur. Turizme katma değer sağlar. Gelişmiş bir şehir statüsüne geçeriz. Zeytinoğlu başarılı bir yöneticimiz. Valilik ve B.sehir ile çözüm üretebilir.

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 21 Aralık 16:34

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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