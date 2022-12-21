Zeytinoğlu:"Cengiz Topel Havaalanı için çaba sarf edeceğiz"

Kocaeli Sanayi Odası yılın son meclis toplantısı bugün Hasan Tahsin Tuğrul’un başkanlığında KSO binasında bulunan konferans salonunda gerçekleştirildi. Uzman Dr. Psikiyatrist Hilal Kapudan Yılmaz “Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Toplum Ve Ruh Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekim” Alman Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Okan Özoğlu konuk olarak katıldı.

“CENGİZ TOPEL HAVAALANI İÇİN ÇABA SARF EDECEĞİZ”

"Üyemiz sanayi kuruluşlarını yakından ilgilendiren güncel konular, yasal düzenlemeler ile ilgili bilgiye erişimi konusunda; üyelerimizin ihtiyaç ve önerileri doğrultusunda bilgilendirme toplantıları, 2-3 Mayıs 2023 tarihinde 4. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi’ni düzenleyeceğiz. Ayrıca, güçlü kamuoyu yaratma çalışmalarımıza devam ederek üyelerimizin sorunlarına ilgili merciler nezdinde çözüm bulmaya çalışacağız. Bölgedeki Odalar ile çalışarak Cengiz Topel havaalanının faaliyete geçmesi için çaba sarf edeceğiz” ifadelerine yer verdi.