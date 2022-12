CHP’de Özgür Çelik istifa etti

21 Kasım Pazartesi akşamı toplanan CHP Merkez Yürütme Kurulu 2023 yılı içinde yapılacak genel seçimde milletvekili adayı olmak isteyenlerin 5-26 Aralık tarihleri arasında istifalarını vermesini istemişti. İstifa süreci 5 Aralık tarihi itibariyle başlarken ilk istifa eden CHP Kocaeli İl Yöneticisi olan Özgür Çelik oldu.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulunan Özgür Çelik, istifasına ilişkin şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli il yönetimi olarak dün akşam gerçekleştirdiğimiz yönetim kurulu toplantısı sonrasında 2023 yılı içerisinde yapılacak Milletvekili Genel seçimlerinde aday adayı olmak düşüncesiyle il yönetimi görevimden istifa etmiş bulunmaktayım.

BU YOLA ÇIKIYORUM

Cumhuriyet Halk Partisi’nin kapısından içeriye adım attığım günden bugüne kadar her daim aktif bir üyesi olmak gayretiyle sandık sorumluluğundan başlayarak İlçe yöneticiliği, İlçe seçim kurulu üyeliği, Partiokulu eğitmenliği, Partiokulu İl koordinatörlüğü ve en sonunda il yöneticiliği gibi önemli görevler ile partimi her zaman her yerde en doğru şekilde temsil etmeye çalışmış bir örgüt emekçisi olarak bu yola çıkıyorum.

Bugünden sonra değil geçmişten bugüne Kocaeli’nin 12 ilçesinin yolunu bilen, her bir ilçe için ayrı ayrı emek etmiş, gittiği katıldığı her toplantıda umudu büyütmeye çalışan bir genç olarak bu yola çıkıyorum. Kocaeli’de değişim olmalı diyen, son üç yılda bu değişimin parçası olarak mücadele eden, hafızasında yalnızca iyi ve güzeli biriktirmiş, ve gelecekte daha iyisini yapmak gayretini göstermek üzere bu yola çıkıyorum.

TÜM YOLDAŞLARIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Sosyal Demokrasiye olan inancımla ülkenin geleceğinde adalet, eşitlik, özgürlük ve insan haklarının yeniden inşa edilmesinin ancak sosyal demokrat bir anlayışla olacağı fikriyle bu yola çıkıyorum.

Bu yolda yanımda yürümek için desteğini esirgemeyecek olan başta ailem ve yol arkadaşlarım olmak üzere tüm yoldaşlarıma teşekkür ediyorum

Saygı ve sevgilerimle."