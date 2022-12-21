Suyun üzerinde şova az kaldı!

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlara dokunan projeler hayata geçiren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle Gölkay Park yeniden hayat buluyor. Yıllarca bakımsız bırakılan ve hak ettiği değere kavuşamayan Gölkay Park’ı yeniden İzmitlilere kazandıracak olan İzmit Belediyesi çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
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Su sporları anlamında son derece önemli bir merkez olan ancak uzun süredir bakımsızlık nedeniyle faaliyetlerin yapılamadığı bölgede ilerleyen süreçte bu heyecan yeniden hayata geçecek. Gölet etrafında yürüyüş yolundan bisiklet yoluna, çocuk oyun alanından spor alanına, dinlenme alanlarından seyir amfilerine, balık tutma platformlarından yeşil alanlara, sosyal tesis binasından iskeleye kadar her türlü sosyal ihtiyaçlar düşünülerek inşası yenilenecek.
AĞA: BİRAZ DAHA BEKLEYİN
Doğal gölet üzerine kurulu kablolu su kayağı tesisine sahip park, bir spor ve yaşam merkezi olarak kapılarını tüm dünyaya açmayı hedefleyen Gölkay Park 2010 yılında uluslararası bir gençlik ve spor organizasyonuna ev sahipliği yapmıştı. İzmit Belediyesi Spor Müdürü Mithat Ağa su sporları adına birçok etkinlik ve eğlence için çalışmalara devam edildiğinin altını çizdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.